Депутат вице-министру энергетики: Даете нам ложную информацию

Депутат Мажилиса Мурат Абенов 12 февраля 2026 года на заседании Комитета по вопросам экологии и природопользования вступил в дискуссию с вице-министром энергетики Ерланом Акбаровым, передает корреспондент Zakon.kz.

Поводом для дискуссии стал приведенный депутатом пример коррупции в сфере недропользования.

"В прошлом году были осуждены две женщины из одной компании, в которой размещали заказы на технические услуги и инженерные изыскания. 6 млрд тенге только две женщины украли в небольшой компании, где 60 человек работают. А вы размещали большие заказы, в год по 2 млрд тенге. И вот выясняется, что в течение многих лет деньги воровали. Каждый год по 2 млрд тенге, всего налогов компания заплатила КПН на 174 млн тенге, хотя за это время компания получила 31,2 млрд тенге. И вот в прошлом году суд прошел. На суде эти две женщины заявили, что их вынуждали это делать. Якобы на бумаге мы – высокотехнологическая компания, но мы искали всякие ИП, налоговые льготы и перечисляли деньги в эти компании. Эти деньги потом выводились и шли на взятки, на подкуп. Реально местного содержания здесь не было, потому что у нас даже оборудования такого не было, исследования со стороны Минэнерго не было", – сказал Абенов.

Он попросил вице-министра энергетики Ерлана Акбарова объяснить, почему сотрудничество с данной компанией продолжается.

"Речь идет о НИОКРе, 1% НИОКРа. Это была аккредитованная компания. Минэнерго через свой научно-технический совет утверждает эти проекты, в дальнейшем у него нет контрольных функций. Мы получили эту научную работу, по ней никаких вопросов не было. Потом АФМ по ним возбудили уголовное дело, они оказались лжепредпринимателями. Они получили в соответствии с законодательством свое наказание. Но при этом нам пришло письмо от АФМ, все эти недропользователи, которые им оплатили, сейчас возвращают эти деньги государству. Там две компании судятся, потому что работа сделана, принята этими недропользователями и в том числе государством. Здесь нельзя говорить, что украли. Здесь лжепредпринимательство", – ответил вице-министр.

Однако депутата такой ответ не устроил, и он заявил о том, что представитель ведомства дает ложную информацию.

"Суд уже доказал же. Вы что, против решения суда? Вы же политический госслужащий. Суд Казахстана 6 млрд тенге подтвердил, а вы говорите, что нет воровства. Как вы можете это заявлять? На 32 млрд тенге заказали провести техническое обслуживание, исследование. 6 млрд тенге наличкой украли, квартиры покупали и т.д. Это же воровство. Если вы пришли неподготовленным, поняли по-другому мой вопрос – это одно. Я реально задал вопрос конкретный – вот уголовное дело, 4 месяца шел суд. Суд подтвердил. Почему прикрываете их? Я попрошу, чтобы вас к ответственности привлекли, что вы в Парламенте нам ложную информацию даете", – добавил Абенов.

Акбаров пообещал уточнить и дать письменный ответ.

