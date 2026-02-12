14 млрд тенге задолжали недропользователи Казахстану по контрактным обязательствам

Фото: Zakon.kz

Вице-министр энергетики Ерлан Акбаров 12 февраля 2026 года на заседании Комитета по вопросам экологии и природопользования в Мажилисе озвучил сумму задолженности недропользователей по контрактным обязательствам, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что министерством на постоянной основе ведется контроль за исполнением контрактных обязательств. "В 2025 году было направлено 167 уведомлений на общую сумму 17 млрд тенге, из которых 3 млрд тенге уже погашены в том же году. При этом на 4 рассматриваемые сегодня компании приходится 4 уведомления по 4 добычным контрактам на сумму 8 млрд тенге", – сказал Акбаров. В целом, по его словам, в области углеводородов действует 321 контракт на недропользование. "По итогам 2025 года общий объем закупа товаров, работ и услуг недропользователей в области углеводородов составил 5,2 трлн тенге, из которых доля внутристрановой ценности составила 3,03 трлн тенге или 58,1%, в том числе по заслушиваемым сегодня компаниям общий объем закупа товаров, работ и услуг составил 231 млрд тенге, из которых доля внутристрановой ценности составила 173 млрд тенге или 74,8%", – добавил вице-министр. 30 декабря 2025 года президент подписал поправки по вопросам недр и недропользования.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: