Общество

Почему подешевели автомобили в Казахстане

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 13:11 Фото: freepik
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании в правительстве 2 декабря 2025 года высказался о ценах на новые автомобили в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр считает, что снижение цен связано с открытием новых производств.

"Два завода открылись в Алматы, мультибрендовые, с китайскими автомобилями. Кia – в Костанайской области. Мы начинаем производить больше машин, и поэтому, как акцию, производители предоставляют скидки на автомобили. Это акция компании. Некоторые говорят, что цена у нас будет расти, и сейчас уже растет. Я вот с этим не согласен. Акции очень хорошие. Я поддерживаю. Я сам призываю к тому, чтобы такие акции проводили эти компании. Это не является никакой схемой, это чисто бизнес-процесс, который с нашей стороны только приветствуется", – отметил министр.

В Казахстане начала действовать новая программа лизинга авто для частных лиц. Теперь можно оформлять машины в личное пользование по договору с последующим выкупом или возвратом. Банки уже озвучили условия. Выгоден ли автолизинг и какие риски надо учитывать, можно прочитать здесь.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
