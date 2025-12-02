Почему подешевели автомобили в Казахстане

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании в правительстве 2 декабря 2025 года высказался о ценах на новые автомобили в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр считает, что снижение цен связано с открытием новых производств.

"Два завода открылись в Алматы, мультибрендовые, с китайскими автомобилями. Кia – в Костанайской области. Мы начинаем производить больше машин, и поэтому, как акцию, производители предоставляют скидки на автомобили. Это акция компании. Некоторые говорят, что цена у нас будет расти, и сейчас уже растет. Я вот с этим не согласен. Акции очень хорошие. Я поддерживаю. Я сам призываю к тому, чтобы такие акции проводили эти компании. Это не является никакой схемой, это чисто бизнес-процесс, который с нашей стороны только приветствуется", – отметил министр.

