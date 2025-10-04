#АЭС в Казахстане
Право

Какой транспорт будет запрещено ввозить в Казахстан с 20 октября

Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работник зоны таможенного контроля, работники зоны таможенного контроля, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 10:56 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С 20 октября 2025 года вступают в силу новые правила ввоза автомобилей. Изменится перечень транспортных средств, которые запрещено провозить через таможню Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Министерства промышленности и строительства РК, с 20 октября 2025 года согласно Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 23 мая 2025 года № 45 вступает в силу изменение в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Решение затронуло крупные транспортные средства – грузовики, автобусы и некоторые другие категории машин.

"Изменение предусматривает уточнение действующей редакции термина "единичное транспортное средство", согласно которому единичными транспортными средствами, ввозимыми физическими лицами для собственных нужд, понимаются отдельные виды автотранспортных средств и прицепов к авто- и мототранспортным средствам, определенные Евразийской экономической комиссией в качестве транспортных средств для личного пользования". МПС РК

Теперь казахстанцы смогут ввозить для личного пользования только определенные категории транспортных средств:

легковые автомобили, кроме тех, которые предназначены для медицинских целей, внедорожные транспортные средства (квадроциклы, снегоходы, снегоболотоходы, мотовездеходы, исключая гоночные автомобили), мотоциклы, мопеды и мотороллеры, а также легкие грузовики и микроавтобусы – автомобили для перевозки до 12 человек, включая водителя, и грузовые транспортные средства с полной массой до пяти тонн, за исключением специализированных машин для перевозки высокорадиоактивных материалов.

Полный перечень утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 июня 2017 года № 74. К ним относятся:

1. Автомобили легковые (за исключением автомобилей, специально предназначенных для медицинских целей) и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, классифицируемые в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ЕАЭС.

2. Квадроциклы, снегоходы, снегоболотоходы, мотовездеходы и иные моторные транспортные средства, не предназначенные для движения по дорогам общего пользования (за исключением гоночных автомобилей, не предназначенных для движения по дорогам общего пользования), классифицируемые в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ЕАЭС.

3. Мотоциклы, мопеды, мотороллеры, классифицируемые в товарной позиции 8711 ТН ВЭД ЕАЭС.

4. Моторные транспортные средства для перевозки не более 12 человек, включая водителя, классифицируемые в товарной позиции 8702 ТН ВЭД ЕАЭС, моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой до 5 тонн включительно, классифицируемые в субпозициях 8704 21, 8704 31, 8704 41 и 8704 51 ТН ВЭД ЕАЭС, за исключением моторных транспортных средств, специально предназначенных для перевозки высокорадиоактивных материалов.

Транспортные средства и их компоненты допускаются к обращению на рынке при их соответствии техническому регламенту.

"Документом, удостоверяющим соответствие требованиям технического регламента при выпуске в обращение, для единичных транспортных средств является свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). СБКТС необходимо при таможенном оформлении, оформлении электронного паспорта транспортных средств, а также при оплате утилизационного сбора", – отмечается в информации министерства.

Таким образом, с 20 октября текущего года физические лица не смогут получать свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства на транспортные средства, не включенные в перечень, утвержденный Решением Коллегии ЕЭК от 30 июня 2017 года № 74. Соответственно, будет невозможно провести таможенное оформление, получить электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), оплатить утилизационный сбор и поставить на государственную регистрацию.

Ранее казахстанцам сделали важное предупреждение о ввозе электромобилей.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
