Общество

Жумангарин: Возможные поправки в Налоговый кодекс рассмотрят до конца года

Налоговый кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 14:40 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 4 марта 2026 года на брифинге в Мажилисе сообщил, что в Налоговый кодекс могут подготовить новые поправки, предает корреспондент Zakon.kz.

Жумангарин заявил, что внести изменения в Налоговый кодекс сейчас невозможно. Поправки в него вносятся только с 1 января, поэтому возможные изменения смогут вступить в силу не раньше этой даты.

Журналисты уточнили, какие именно это поправки.

"Сейчас не хочется будоражить общество, называть пару поправок. Но у нас есть, если надо будет, я на следующем заседании в понедельник готов это опубликовать, если хотите. Это не секрет абсолютно", – озвучил он.

Журналисты уточнили, означает ли это, что обсуждаемые изменения могут быть внесены в уже вступивший в силу новый Налоговый кодекс.

"Да, мы рассматриваем. Есть так называемый метод принятия решения в проектном менеджменте. То есть, по определенным вопросам мы обозначили определенные сроки рассмотрения 2-5-10 дней. Если мы в течение этого времени не можем ответить, значит, вопрос системный, и он уходит в корзину вопросов, которые будут на обсуждении рабочей группы по внесению изменений в Налоговый кодекс, это стандартная рабочая группа, она заседает каждый год. И скорее всего, мы увидим эти изменения в конце года, может быть, в следующем году они вступят в действие", – сказал Серик Жумангарин.

С его слов, очень много решений, которые уже приняли.

"Где-то были нестыковки между Бюджетным, Налоговым кодексами. Но в целом обстановка рабочая. Постепенно круг экспертов, которые участвуют в этой работе проектного офиса, расширяется", – дополнил Жумангарин.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, что влияет на цены на продукты в Казахстане.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
