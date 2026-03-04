Пересмотрят ли бюджет Казахстана из-за ситуации в мире

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал возможность пересмотра республиканского бюджета на фоне текущей международной ситуации, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на сегодняшний день никаких оснований для пересмотра республиканского бюджета нет.

"Понимаете почему? Потому что пока непонятно, какие это тренды и насколько они будут устойчивыми. Нас сейчас больше, еще раз хочу сказать, интересует не цена на нефть, которая торгуется, а нас интересует гуманитарная сторона", – озвучил спикер.

Жумангарин отметил, что хочет, чтобы конфликт как можно быстрее закончился и стороны пришли к миру.

"Поскольку у нас подписано соглашение о режиме свободной торговли с Ираном и ЕАЭС, идет активная торговля. Со всеми странами Персидского залива также ведется активная торговля. Хорошие взаимоотношения у нас есть и с Соединенными Штатами Америки – ежегодный товарооборот составляет около 4 млрд долларов. Мы заинтересованы в стабильности и прогнозируемости ситуации. Именно это необходимо для нормального развития экономики", – сказал он.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.