#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.09
577.34
6.41
Экономика и бизнес

Пересмотрят ли бюджет Казахстана из-за ситуации в мире

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 12:03 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал возможность пересмотра республиканского бюджета на фоне текущей международной ситуации, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на сегодняшний день никаких оснований для пересмотра республиканского бюджета нет.

"Понимаете почему? Потому что пока непонятно, какие это тренды и насколько они будут устойчивыми. Нас сейчас больше, еще раз хочу сказать, интересует не цена на нефть, которая торгуется, а нас интересует гуманитарная сторона", – озвучил спикер.

Жумангарин отметил, что хочет, чтобы конфликт как можно быстрее закончился и стороны пришли к миру.

"Поскольку у нас подписано соглашение о режиме свободной торговли с Ираном и ЕАЭС, идет активная торговля. Со всеми странами Персидского залива также ведется активная торговля. Хорошие взаимоотношения у нас есть и с Соединенными Штатами Америки – ежегодный товарооборот составляет около 4 млрд долларов. Мы заинтересованы в стабильности и прогнозируемости ситуации. Именно это необходимо для нормального развития экономики", – сказал он.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Жумангарин высказался о показателях инфляции в Казахстане: Это прогноз, понимаете?
13:46, 23 декабря 2025
Жумангарин высказался о показателях инфляции в Казахстане: Это прогноз, понимаете?
Местным бюджетам с 2026 года дополнительно передадут доходы на 100 млрд тенге
10:57, 02 июня 2025
Местным бюджетам с 2026 года дополнительно передадут доходы на 100 млрд тенге
Жумангарин о ценах на мясо и картошку: Фермеры должны зарабатывать
14:15, 08 сентября 2025
Жумангарин о ценах на мясо и картошку: Фермеры должны зарабатывать
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпион юношеской ОИ выступит за Казахстан на ЧМ по лыжным видам спорта
12:59, Сегодня
Чемпион юношеской ОИ выступит за Казахстан на ЧМ по лыжным видам спорта
Скандалы и уважение: Циципас о конфликтах с Медведевым и Рублёвым
12:43, Сегодня
Скандалы и уважение: Циципас о конфликтах с Медведевым и Рублёвым
Бублик угрожал соперникам после проигранного полуфинала на выставочном турнире в США
12:28, Сегодня
Бублик угрожал соперникам после проигранного полуфинала на выставочном турнире в США
"Барыс" обнадёжили перед провалом в КХЛ
11:59, Сегодня
"Барыс" обнадёжили перед провалом в КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: