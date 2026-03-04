Депутат предложил разработать концепцию "продуктового патриотизма" для поддержки отечественных товаров

Мажилисмен Аманжол Алтай 4 марта 2026 года на пленарном заседании палаты направил депутатский запрос министру торговли и интеграции Арману Шаккалиеву по вопросам защиты и развития внутреннего торгового рынка, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат поинтересовался, как можно объяснить ситуацию, при которой крупные торговые сети, получающие государственные субсидии, отдают предпочтение импортной продовольственной продукции, тогда как отечественные товары представлены в меньшем объеме.

"Действующее законодательство закрепляет требование выделять не менее 30% полочного пространства для отечественной продукции во всех форматах торговли. Кроме того, предусмотрен механизм увеличения этой доли до 50% через субсидирование торговых сетей. Однако на практике, если зайти в любую торговую точку, реальные показатели выглядят совершенно иначе. Сегодня многие казахстанские производители не могут попасть в крупные продовольственные торговые сети. А если и попадают, то их продукция размещается на нижних полках, тогда как импортные товары занимают наиболее заметные места", – сказал Аманжол Алтай.

Он отметил, что ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев оценил эту ситуацию как "постыдную".

"В этой связи проблема не должна ограничиваться лишь усилением контроля – требуется разработка комплексной государственной концепции "продуктового патриотизма", которая будет обеспечивать реальный приоритет отечественной продукции. Продуктовый патриотизм – это система, обеспечивающая реальное преимущество отечественным товарам: правила закупок и торговли должны быть справедливыми, потребитель должен легко распознавать и выбирать отечественный продукт, а механизмы поддержки должны помогать производителям выходить на конкурентный рынок. Поэтому приоритет должен распространяться не только на государственные закупки, но и на закупки национальных компаний, квазигосударственного сектора и крупных предприятий", – заявил мажилисмен.

В связи с этим он предложил разработать программу по расширению присутствия отечественной продукции на торговых полках. По его мнению, она должна предусматривать обучение производителей работе с торговыми сетями и маркетплейсами, поддержку маркетинга и упаковки социально значимых товаров, а также ограничение барьеров при входе в торговые сети, включая практику ретробонусов.

Кроме того, депутат предлагает закрепить требования по размещению казахстанских товаров в наиболее заметной части полок – на уровне 70-160 см от пола, а также ввести единое обязательное обозначение "Произведено в Казахстане" как в офлайн-, так и в онлайн-торговле.

Также Аманжол Алтай считает необходимым обязать онлайн-маркетплейсы показывать отечественные аналоги при выборе импортных товаров и обеспечить производителей рыночной аналитикой по спросу и импортным категориям.

Помимо этого, мажилисмен попросил предоставить информацию о ходе пилотного проекта по цифровизации торговых потоков. По его словам, предложенные меры направлены на усиление защиты внутреннего рынка и развитие "продуктового патриотизма".

