Общество

Страховщик сам определяет размер ущерба: депутат указал на конфликт интересов в автостраховании

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги , фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 15:49 Фото: pixabay
Депутат Нурсултан Байтилесов на пленарном заседании Мажилиса 4 марта 2026 года поднял вопрос конфликта интересов при определении размера ущерба в системе обязательного автострахования, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен отметил, что в практике применения Закона РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" выявлена системная проблема.

"Она затрагивает имущественные права граждан и напрямую влияет на уровень доверия к институту обязательного автострахования. При этом речь идет не о пробелах в законе. Проблема заключается в механизме его практической реализации. 10 февраля текущего года на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил агентству и Национальному банку до 1 сентября разработать программы развития страхового и фондового рынков до 2030 года. Было отмечено, что доля страхового сектора в финансовой системе страны составляет всего 5%. Поставлена задача расширения видов обязательного страхования. В данном контексте совершенствование практики обязательного автострахования приобретает особую актуальность", – заявил Нурсултан Байтилесов.

По его словам, согласно ст. 22 закона, определение размера вреда, причиненного имуществу, осуществляется страховщиком либо привлеченным им оценщиком.

"Фактически это означает, что сторона, обязанная произвести выплату, участвует в определении размера ущерба. При этом независимая оценка по инициативе потерпевшего допускается только в случае пропуска страховщиком установленных сроков. Тем самым возможности защиты прав граждан существенно ограничены. В результате страховщик одновременно несет обязанность по выплате, участвует в процедуре определения размера вреда, а порядок и требования к инструментам оценки устанавливаются уполномоченным органом. Такая модель объективно создает риски конфликта интересов и ставит потерпевшего в неравное положение", – озвучил Нурсултан Байтилесов.

Он считает, что таким образом гражданин вынужден либо соглашаться с произведенным расчетом, либо инициировать дополнительные процедуры, которые не всегда соразмерны предмету спора.

"С учетом публичного и обязательного характера данного вида страхования вопросы справедливости и прозрачности оценки ущерба приобретают особую социальную значимость. В Казахстане действует институт профессиональной оценочной деятельности и саморегулирования. Однако его потенциал в данной сфере используется ограниченно. В международной практике функции страховщика и оценщика, как правило, институционально разграничены. Это снижает риски конфликта интересов и повышает доверие к системе. Напомню, что в соответствии со ст. 4 закона основной целью обязательного страхования является защита имущественных интересов потерпевших и их законных прав. Следовательно, механизм определения размера вреда должен обеспечивать объективность, независимость и равновесие сторон, исключая системные предпосылки для конфликта интересов", – сказал депутат.

В связи с этим он просит Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) пересмотреть действующее подзаконное регулирование и методы страхового урегулирования с учетом внедрения независимой оценки ущерба в целях восстановления баланса интересов участников страхового правоотношения.

Попали в аварию зимой: какую страховку нужно иметь водителям в Казахстане, чтобы не разориться

Ранее сообщалось, что приказом министра финансов внесены изменения в Правила проведения квалификационного экзамена для подтверждения квалификаций кандидатов в оценщики.

