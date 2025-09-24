#АЭС в Казахстане
Общество

Депутат предлагает новые меры борьбы с "псевдоблогерами"

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 18:01 Фото: pexels
Мажилисмен Елнур Бейсенбаев на пленарном заседании палаты 24 сентября 2025 года в своем депутатском запросе предложил предоставлять информацию о доходах блогеров, привлеченных к ответственности, передает корреспондент Zakon.kz.

Он озвучил, что принятые нормы по борьбе с незаконными лотереями и онлайн-казино однозначно работают.

"Мы видим положительные результаты. Мы также приветствуем публичную общественную критику отдельных "псевдоблогеров", которые обманным путем завлекали пользователей соцсетей в незаконные лотерейные схемы. Тем не менее финансовое мошенничество в этой сфере продолжает расти, особенно среди молодежи. Несмотря на наличие законодательных норм, мошенники используют лазейки в законе, которые позволяют коммерческим организациям проводить розыгрыши для стимулирования продаж", – озвучил депутат.

Он подчеркнул, что этим и пользуются мошенники-инфлюенсеры, маскируя лотереи под онлайн-курсы.

"Так, например, в Астане проходит суд над Ерболатом Жанабыловым, который организовал розыгрыш 10 автомобилей и других призов. Участие в розыгрыше осуществлялось на платной основе: пользователям необходимо было оплатить 30 000 тенге за "обучающие курсы". По предварительным данным, были распроданы более 6 тыс. билетов на сумму 180 млн тенге. Кроме того, уполномоченные органы не имеют полномочий для подсчета доходов, полученных от незаконных лотерей, что делает невозможной конфискацию этих средств", – дополнил Бейсенбаев.

В связи с этим депутат предложил ужесточить меры против незаконных схем, в том числе снизить порог дохода для возбуждения уголовных дел, предусмотренного в статье 214 УК РК. Также он предлагает публиковать данные о присвоенных мошенниками средствах, повысить прозрачность работы образовательных центров и онлайн-школ, а также обязать КГД предоставлять Минтуризма и спорта информацию о доходах блогеров, привлеченных к ответственности.

24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий вышеуказанных блогеров, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

15 сентября 2025 года материалы по блогерам Жанабылову и Толегеновой передали в АФМ для возбуждения уголовного дела.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
