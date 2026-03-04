Ужесточить требования к приватизации некоторых объектов предлагают в Казахстане

Депутат Берик Бейсенгалиев на пленарном заседании Мажилиса 4 марта 2026 года рассказал, почему ТЭЦы в стране нужно аккуратно передавать в частные руки, передает корреспондент Zakon.kz.

Берик Бейсенгалиев в своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова сообщил, что в октябре 2025 года правительство утвердило список из 473 объектов, подлежащих приватизации в 2026-2030 годах.

"Это решение, безусловно, является важным шагом на пути экономического развития. Однако во время поездок в регионы в январе 2026 года и встреч с избирателями в Костанайской, Атырауской и Кызылординской областях часто высказывались опасения по поводу приватизации государственных предприятий. Большинство объектов в списке – это коммунальные предприятия. Среди них жизненно важные предприятия, обеспечивающие города и населенные пункты теплом и водой", – заявил депутат.

По его словам, избиратели указывают на негативный опыт коммунальных предприятий, которые ранее были приватизированы и затем возвращены в государственную собственность.

"Когда в 2020 году тепловые сети города Рудного были возвращены в государственную собственность, предприятие находилось в плохом состоянии. Износ тепловых сетей достигал 71%, было зафиксировано 313 аварий. Качество обслуживания не соответствовало требованиям, предприятие понесло убытки в размере 740 млн тенге, а накопила кредиторскую задолженность в 1 млрд 366 млн тенге. Возврат предприятия в госсобственность предотвратило угрозу полного прекращения теплоснабжения и обеспечило стабильность отрасли. С 2020 года тепловые сети были отремонтированы за счет значительных государственных средств, и количество аварий значительно сократилось. В настоящее время, помимо этого предприятия, планируется приватизация еще 18 коммунальных предприятий", – подчеркнул мажилисмен.

Бейсенгалиев напомнил, что все эти предприятия ранее были включены в план приватизации, но были исключены после крупной аварии в Экибастузе.

"На V заседании Национального курултая глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что обеспечение достаточных энергетических мощностей является одним из важных направлений государственной политики. В этой связи мы предлагаем ужесточить требования к приватизации стратегических и социально значимых коммунальных и энергетических объектов", – зачитал мажилисмен.

Он также предложил провести детальный анализ состояния инфраструктуры государственно-коммунальных предприятий и необходимости их приватизации.

