Финансы

Хорошей новостью для микро и малого бизнеса поделились в КГД

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 13:35 Фото: pexels
Руководитель Управления по работе с задолженностью Департамента аудита КГД МФ РК Арын Кайсар в прямом эфире 4 февраля 2026 года рассказал, с какого момента будут списаны основная сумма задолженности по налогам и при каких условиях, передает корреспондент Zakon.kz.

Кайсар Арын отметил, что в настоящее время правительством разработан комплекс мер поддержки субъектов микро и малого бизнеса, чтобы они плавно прошли адаптационный период нового Налогового кодекса.

"В рамках этого постановления разработан приказ министра финансов, который в настоящее время находится на рассмотрении в Министерстве юстиции. В случае получения положительного ответа он пройдет официальную регистрацию и будет размещен в СМИ. Это распространяется только при налоговой задолженности и в отношении микро и малого бизнеса. При наличии налоговой задолженности по коду бюджетной квалификации (КБК) в случае погашения задолженности с 1 января по 31 марта текущего года налоговым органом самостоятельно будут списаны пеня и штраф", – заявил спикер.

По его словам, планируется списать пени и штрафы субъектов бизнеса, у которых имеется отсрочка или рассрочка, но только в случае досрочного погашения основной суммы долга.

"Отдельным параграфом тоже отметили, что если у налогоплательщика имеется процедура банкротства или процедура реабилитации, реструктуризации, которая вводится судом, то он может обратиться с заявлением в произвольной форме в органы КГД. Если они исполнят обязательства по налогам в срок с 1 января по 31 марта, то их пени и штрафы тоже будут списаны. Также в данном постановлении будут списаны штрафы по п. 5 ст. 275 КоАП "За превышение суммы оборота НДС". За это, если наложен органом государственных доходов административный акт, и если оно не обращено к взысканию с 1 января 2026 года, данное постановление тоже подлежит прекращению путем списания. На следующей неделе планируем уже получить этот приказ", – резюмировал Кайсар Арын.

Ранее он разъяснил нормы нового Налогового кодекса о принудительном взыскании налоговой задолженности.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
