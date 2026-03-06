#Референдум-2026
Общество

Это незаконно и неправильно: глава Нацбанка о требованиях оплачивать покупки наличкой

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 17:41 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 6 марта 2026 года рассказал, как часто казахстанцы стали оплачивать свои покупки наличкой, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что есть информация о том, что сейчас многие продавцы начали просить оплачивать покупки наличными и не особо идут на безналичную оплату. Они поинтересовались, видят ли в Нацбанке такую тенденцию.

"С начала года мы на постоянном контроле держим вопрос наличного денежного оборота, потому что сейчас некоторые люди стали плательщиками НДС, дополнительное фискальное администрирование появилось и думали, что люди "побегут" в наличку. Мы должны были увидеть в своих филиалах огромный дополнительный спрос на наличные деньги. Пока мы этого не видим. Резкого увеличения (спроса на наличный расчет. – Прим. ред.) в связи с налоговыми реформами мы не увидели", – заверил Тимур Сулейменов.

В целом, требование оплачивать покупки или услуги только наличкой, по его словам, незаконно и неправильно.

"Так делать нельзя, это, по идее, скажем так, способ избежать налогообложения", – пояснил он.

Ранее Тимур Сулейменов рассказал, как длительное сохранение высокой базовой ставки скажется на стоимости кредитов.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
