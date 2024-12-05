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На риски инфляции указал глава Нацбанка

Тенге, деньги, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 11:34 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов в Сенате 5 декабря 2024 года назвал факторы, влияющие на инфляцию в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава НБК рассказал сенаторам о текущей ситуации.

"Наблюдаются существенные риски инфляции, которые имеются как во внешнем секторе, так и внутри экономики. К внешним рискам можно отнести геополитическую нестабильность, высокую волатильность на финансовых и товарных рынках. Существует неопределенность в отношении политики нового президента США, в том числе в вопросах тарифной политики, плана по развитию нефтяной отрасли. Необходимо также внимательно отслеживать действия ФРС США", – указал Тимур Сулейменов.

По его словам, ухудшение геополитической ситуации, связанное с введением дополнительных санкций против России, повысило волатильность на валютном и финансовых рынках.

"Внутренние риски заключаются в продолжении реформ в сфере регулируемых цен, высоком потребительском спросе, повышенных инфляционных ожиданиях. Из внутренних проинфляционных факторов особо отмечу трансферты из Нацфонда. Бюджет продолжает значительно опираться на трансферты из Национального фонда. Как результат, ненефтяной дефицит остается высоким", – пояснил Тимур Сулейменов.

29 ноября 2024 года глава Нацбанка Казахстана высказался о рисках девальвации тенге.

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