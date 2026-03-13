"С 1 апреля – полное отключение": КГД напомнил предпринимателям о переходе ККМ на новый протокол

Сегодня, 13 марта 2026 года, пресс-служба Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана распространила важное обращение для предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

Им напомнили, что в соответствии с изменениями в технические требования к контрольно-кассовым машинам (ККМ) разработан Протокол передачи данных с ККМ на сервер операторов фискальных данных версии 2.0.3 (Протокол версии 2.0.3), предусматривающий автоматическое подключение к Национальному каталогу товаров и определение геолокации ККМ.

"Для перехода на Протокол версии 2.0.3 был установлен срок до 17 ноября 2025 года. Напоминаем, что с 1 апреля 2026 года планируется полное отключение Протокола версии 2.0.2. В этой связи налогоплательщикам, применяющим контрольно-кассовые машины (ККМ), необходимо обеспечить переход ККМ на Протокол версии 2.0.3", – подчеркнули в пресс-службе КГД в пятницу.

28 ноября 2025 года сообщалось, что в Алматы запустили новый протокол передачи данных ККМ.