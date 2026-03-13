#Референдум-2026
Экономика и бизнес

"С 1 апреля – полное отключение": КГД напомнил предпринимателям о переходе ККМ на новый протокол

Оплата по карте, покупки, оплата покупок, касса, кассовый терминал, кассир, контрольно-кассовый аппарат, контрольно-кассовые аппараты, ККМ, чек, чеки, выдача чека, выдача чеков, кассовый аппарат, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 12:42 Фото: pexels
Сегодня, 13 марта 2026 года, пресс-служба Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана распространила важное обращение для предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

Им напомнили, что в соответствии с изменениями в технические требования к контрольно-кассовым машинам (ККМ) разработан Протокол передачи данных с ККМ на сервер операторов фискальных данных версии 2.0.3 (Протокол версии 2.0.3), предусматривающий автоматическое подключение к Национальному каталогу товаров и определение геолокации ККМ.

"Для перехода на Протокол версии 2.0.3 был установлен срок до 17 ноября 2025 года. Напоминаем, что с 1 апреля 2026 года планируется полное отключение Протокола версии 2.0.2. В этой связи налогоплательщикам, применяющим контрольно-кассовые машины (ККМ), необходимо обеспечить переход ККМ на Протокол версии 2.0.3", – подчеркнули в пресс-службе КГД в пятницу.

28 ноября 2025 года сообщалось, что в Алматы запустили новый протокол передачи данных ККМ.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
