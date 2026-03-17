Нефтепровод "Дружба": подпадет ли казахстанская нефть под санкции Евросоюза

Фото: cpc.ru

Специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан 17 марта 2026 года на брифинге в Астане прокомментировал введение возможных санкций на казахстанскую нефть, отправляемую по нефтепроводу "Дружба", передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее Великобритания наложила санкционные исключения, под которые подпадает и нефтепровод "Дружба". "Нет никаких санкций в отношении казахстанской нефти. Казахстанская нефть может свободно экспортироваться в Европу любым способом. Более того, мы это приветствуем", – заверил О'Салливан. Ранее мы писали о причине, по которой оштрафовали КПО.

