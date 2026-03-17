Нефтепровод "Дружба": подпадет ли казахстанская нефть под санкции Евросоюза
Фото: cpc.ru
Специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан 17 марта 2026 года на брифинге в Астане прокомментировал введение возможных санкций на казахстанскую нефть, отправляемую по нефтепроводу "Дружба", передает корреспондент Zakon.kz.
Ранее Великобритания наложила санкционные исключения, под которые подпадает и нефтепровод "Дружба".
"Нет никаких санкций в отношении казахстанской нефти. Казахстанская нефть может свободно экспортироваться в Европу любым способом. Более того, мы это приветствуем", – заверил О'Салливан.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript