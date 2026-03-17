Политика

Евросоюз обсуждает 20-й пакет санкций – подпадет ли под них Казахстан

Санкции, санкция, санкции против России, санкционирование, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 17:20 Фото: pix4free
Специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан 17 марта 2026 года на брифинге в Астане рассказал о подготовке 20-го пакета санкций, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили у него, попадет ли в этот список Казахстан.

"Нужно сказать, что мы не вводим вторичные санкции. Когда мы вносим в список банки из третьих стран, мы налагаем запрет на транзакции, на финансовые операции между банком в той стране, третьей стране, и банком-корреспондентом в стране – члене ЕС. То есть этот запрет касается именно между банками. Это первое. Сейчас находимся в процессе согласования 20-го пакета санкций, идут определенные обсуждения. По Казахстану на данный момент мы не выявили никаких проблемных моментов для того, чтобы можно было включить в санкционный список", – сказал О'Салливан.

Вместе с тем он подчеркнул, что ЕС тщательно следит за деятельностью банков во всем мире.

"В нашей практике нет того, чтобы обсуждать содержание санкционных пакетов. Пока идут обсуждения, поэтому мы не можем говорить про содержание, но именно 20-й пакет очень широко освещается в СМИ", – добавил спецпосланник.

Ранее мы писали, что США подготовили новые санкции против России. О том, подпадет ли казахстанская нефть, отправляемая по нефтепроводу "Дружба", под санкции Евросоюза, читайте в материале. Кроме того, О'Салливан прокомментировал нелегальную поставку корейских авто в Россию через Казахстан.

Нефтепровод "Дружба": подпадет ли казахстанская нефть под санкции Евросоюза
В Евросоюзе прокомментировали нелегальную поставку корейских авто в Россию через Казахстан
Спецпосланник ЕС по санкциям: Евросоюз не вмешивается в торговлю Казахстана с Россией
Раскрыта "правда" об отношениях Хамзата Чимаева и экс-чемпиона UFC
Лучший конькобежец страны потерпел сенсационное поражение на чемпионате Казахстана
Экс-россиянка не позволила Кристине Шумековой выиграть чемпионат Казахстана в Астане
Кувейт не примет участие в международном турнире в Астане по футболу
