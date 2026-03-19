Экономика Казахстана демонстрирует рост: страна в топ-40

Казахстан вошел в топ-40 крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным аналитического проекта "Visual Capitalist", Казахстан занял 36-е место среди крупнейших экономик мира по показателю валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности (ВВП по ППС).

Этот факт позволяет утверждать, что наша страна по экономическому развитию является не только одной из лучших в Центральной Азии и СНГ, но и опережает многие развивающиеся государства в Европе и Азии.

Всего в рейтинге учитывались показатели 190 стран мира.

Что такое ВВП по ППС

По оценкам международных финансовых организаций, показатель ВВП по паритету покупательной способности позволяет более точно сравнивать размеры экономик разных стран, так как учитывает уровень цен внутри государств.

Паритет покупательной способности (ППС) – это способ сравнить экономики стран с учетом того, сколько товаров и услуг можно купить на одну и ту же сумму денег. Показатель ППС в этом случае учитывает, в первую очередь, разницу в ценах, что в свою очередь позволяет показывать реальный размер экономики и уровень производства, а не просто сумму затраченных денег.

Позиции Казахстана

Казахстан занял 36-е место в рейтинге крупнейших экономик мира по показателю валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности. Его объем экономики оценили примерно в 973 млрд долларов.

В общемировом зачете наша страна расположилась между Сингапуром, экономика которого составляет около 988 млрд долларов, и Румынией с показателем в 949 млрд долларов.

Также Казахстан по этому показателю находится рядом с такими странами, как ОАЭ, Нидерланды, Колумбия и Южно-Африканская Республика.

На пространстве СНГ по уровню ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности, Казахстан занимает второе место, уступая только России (4-е место в общем зачете).

Следом за ними в рейтинге расположились Узбекистан (55-е место), Беларусь (64-е место), Азербайджан (73-е место), Армения (111-е место), Кыргызстан (118-е место) и Таджикистан (120-е место).

Мировые лидеры и аутсайдеры

Сегодня общий объем мировой экономики по вышеуказанному показателю достиг 219,2 трлн долларов, при этом почти половина глобального ВВП приходится на страны Азии.

На этом фоне мировым лидером по показателю ВВП по ППС, согласно версии аналитиков "Visual Capitalist", сегодня является Китай.

На втором месте находятся Соединенные Штаты Америки с экономикой 31,8 трлн долларов, а третье место занимает Индия, чей показатель превышает 19 трлн долларов.

В первую десятку крупнейших экономик мира также входят Россия, Япония, Германия, Индонезия, Бразилия, Франция и Великобритания. Замыкают глобальный рейтинг по показателю ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности, Маршалловы острова, Науру и Тувалу.

