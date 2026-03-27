Что можно купить на 100 долларов в Алматы, Ташкенте, Нью-Йорке, Сингапуре и Бухаресте

Казахстан вошел в число крупнейших экономик мира по ВВП с учетом покупательной способности. Этот показатель учитывает не только объем экономики, но и уровень цен внутри страны, сообщает Zakon.kz.

Что такое ВВП по ППС?

В рейтинге МВФ (визуализация: Visual Capitalist) используется показатель ВВП по паритету покупательной способности (ППС). Он сравнивает страны не по номинальным деньгам, а по тому, сколько товаров и услуг стоит за этими деньгами внутри экономики.

По этим данным Казахстан занимает 36 место в мире. Объем экономики по ППС оценивается примерно в 973 млрд долларов.

Эта цифра не означает реальные деньги или доходы. Она получается за счет пересчета экономики через уровень цен. Поскольку в Казахстане товары и услуги в среднем дешевле, чем в США, одна и та же сумма денег внутри страны позволяет купить больше.

Из-за этого при расчете используется не рыночный курс валюты, а условный – с учетом разницы цен. В результате один и тот же объем экономики при пересчете в доллары выглядит больше, чем в номинальном выражении.

Поэтому номинальный ВВП Казахстана составляет 306 млрд долларов, а показатель по ППС – почти в три раза выше.

Рядом в рейтинге находятся Сингапур и Румыния. При этом Казахстан остается крупнейшей экономикой региона:

Узбекистан – 511 млрд долларов (почти в 2 раза меньше)

Туркменистан – 159 млрд (более чем в 6 раз меньше)

Кыргызстан – 68,7 млрд (в 14 раз меньше)

Таджикистан – 67,7 млрд (также в 14 раз меньше).

Фото: Visualcapitalist

Что можно купить на 100 долларов в разных городах мира?

Разницу между государствами по ППС можно увидеть на простом примере – что можно купить на одни и те же 100 долларов в разных городах (на основе данных Numbeo).

Алматы

67 литров молока

612 яиц

64 кг риса

19 кг куриного мяса (филе)

63 кг яблок

159 буханок хлеба

Нью-Йорк

63 литра молока

168 яиц

27 кг риса

12 кг куриного филе

29 кг яблок

21 буханку хлеба

Ташкент

85 литров молока

684 яиц

59 кг риса

27 кг куриного филе

82 кг яблок

170 буханок хлеба

Сингапур

34 литра молока

372 яиц

39 кг риса

20 кг куриного филе

48 кг яблок

46 буханок хлеба

Бухарест

43 литра молока

600 яиц

72 кг риса

35 кг куриного филе

76 кг яблок

140 буханок хлеба

Почему корзины отличаются?

Разница между городами формируется за счет структуры цен.

В Нью-Йорке дороже мясо и яйца, поэтому именно эти позиции быстрее всего ограничивают покупки.

В Алматы и Ташкенте дешевле базовые продукты – хлеб, крупы и фрукты.

В Сингапуре высокая общая стоимость жизни, но отдельные важные категории остаются относительно доступными.

В Бухаресте многие продукты массового спроса стоят ниже, чем в развитых странах.

ВВП по ППС учитывает именно эту разницу. Если внутри страны цены ниже, на ту же сумму создается больший объем товаров и услуг. Поэтому страны с более низким уровнем цен выглядят крупнее по этому показателю, чем по номинальному ВВП.

