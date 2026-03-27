Финансы

Что можно купить на 100 долларов в Алматы, Ташкенте, Нью-Йорке, Сингапуре и Бухаресте

Ярмарка, базар, рынок, торговля, продукты питания, фрукты, овощи, картошка, картофель , фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 14:36 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Казахстан вошел в число крупнейших экономик мира по ВВП с учетом покупательной способности. Этот показатель учитывает не только объем экономики, но и уровень цен внутри страны, сообщает Zakon.kz.

Что такое ВВП по ППС?

В рейтинге МВФ (визуализация: Visual Capitalist) используется показатель ВВП по паритету покупательной способности (ППС). Он сравнивает страны не по номинальным деньгам, а по тому, сколько товаров и услуг стоит за этими деньгами внутри экономики.

По этим данным Казахстан занимает 36 место в мире. Объем экономики по ППС оценивается примерно в 973 млрд долларов.

Эта цифра не означает реальные деньги или доходы. Она получается за счет пересчета экономики через уровень цен. Поскольку в Казахстане товары и услуги в среднем дешевле, чем в США, одна и та же сумма денег внутри страны позволяет купить больше.

Из-за этого при расчете используется не рыночный курс валюты, а условный – с учетом разницы цен. В результате один и тот же объем экономики при пересчете в доллары выглядит больше, чем в номинальном выражении.

Поэтому номинальный ВВП Казахстана составляет 306 млрд долларов, а показатель по ППС – почти в три раза выше.

Рядом в рейтинге находятся Сингапур и Румыния. При этом Казахстан остается крупнейшей экономикой региона:

  • Узбекистан – 511 млрд долларов (почти в 2 раза меньше)
  • Туркменистан – 159 млрд (более чем в 6 раз меньше)
  • Кыргызстан – 68,7 млрд (в 14 раз меньше)
  • Таджикистан – 67,7 млрд (также в 14 раз меньше).

Фото: Visualcapitalist

Что можно купить на 100 долларов в разных городах мира?

Разницу между государствами по ППС можно увидеть на простом примере – что можно купить на одни и те же 100 долларов в разных городах (на основе данных Numbeo).

Алматы

  • 67 литров молока
  • 612 яиц
  • 64 кг риса
  • 19 кг куриного мяса (филе)
  • 63 кг яблок
  • 159 буханок хлеба

Нью-Йорк

  • 63 литра молока
  • 168 яиц
  • 27 кг риса
  • 12 кг куриного филе
  • 29 кг яблок
  • 21 буханку хлеба

Ташкент

  • 85 литров молока
  • 684 яиц
  • 59 кг риса
  • 27 кг куриного филе
  • 82 кг яблок
  • 170 буханок хлеба

Сингапур

  • 34 литра молока
  • 372 яиц
  • 39 кг риса
  • 20 кг куриного филе
  • 48 кг яблок
  • 46 буханок хлеба

Бухарест

  • 43 литра молока
  • 600 яиц
  • 72 кг риса
  • 35 кг куриного филе
  • 76 кг яблок
  • 140 буханок хлеба

Почему корзины отличаются?

Разница между городами формируется за счет структуры цен.

  • В Нью-Йорке дороже мясо и яйца, поэтому именно эти позиции быстрее всего ограничивают покупки.
  • В Алматы и Ташкенте дешевле базовые продукты – хлеб, крупы и фрукты.
  • В Сингапуре высокая общая стоимость жизни, но отдельные важные категории остаются относительно доступными.
  • В Бухаресте многие продукты массового спроса стоят ниже, чем в развитых странах.

ВВП по ППС учитывает именно эту разницу. Если внутри страны цены ниже, на ту же сумму создается больший объем товаров и услуг. Поэтому страны с более низким уровнем цен выглядят крупнее по этому показателю, чем по номинальному ВВП.

Ранее мы рассказали, почему казахстанцы оказались счастливее европейцев.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
