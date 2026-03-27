Что можно купить на 100 долларов в Алматы, Ташкенте, Нью-Йорке, Сингапуре и Бухаресте
Что такое ВВП по ППС?
В рейтинге МВФ (визуализация: Visual Capitalist) используется показатель ВВП по паритету покупательной способности (ППС). Он сравнивает страны не по номинальным деньгам, а по тому, сколько товаров и услуг стоит за этими деньгами внутри экономики.
По этим данным Казахстан занимает 36 место в мире. Объем экономики по ППС оценивается примерно в 973 млрд долларов.
Эта цифра не означает реальные деньги или доходы. Она получается за счет пересчета экономики через уровень цен. Поскольку в Казахстане товары и услуги в среднем дешевле, чем в США, одна и та же сумма денег внутри страны позволяет купить больше.
Из-за этого при расчете используется не рыночный курс валюты, а условный – с учетом разницы цен. В результате один и тот же объем экономики при пересчете в доллары выглядит больше, чем в номинальном выражении.
Поэтому номинальный ВВП Казахстана составляет 306 млрд долларов, а показатель по ППС – почти в три раза выше.
Рядом в рейтинге находятся Сингапур и Румыния. При этом Казахстан остается крупнейшей экономикой региона:
- Узбекистан – 511 млрд долларов (почти в 2 раза меньше)
- Туркменистан – 159 млрд (более чем в 6 раз меньше)
- Кыргызстан – 68,7 млрд (в 14 раз меньше)
- Таджикистан – 67,7 млрд (также в 14 раз меньше).
Фото: Visualcapitalist
Что можно купить на 100 долларов в разных городах мира?
Разницу между государствами по ППС можно увидеть на простом примере – что можно купить на одни и те же 100 долларов в разных городах (на основе данных Numbeo).
Алматы
- 67 литров молока
- 612 яиц
- 64 кг риса
- 19 кг куриного мяса (филе)
- 63 кг яблок
- 159 буханок хлеба
Нью-Йорк
- 63 литра молока
- 168 яиц
- 27 кг риса
- 12 кг куриного филе
- 29 кг яблок
- 21 буханку хлеба
Ташкент
- 85 литров молока
- 684 яиц
- 59 кг риса
- 27 кг куриного филе
- 82 кг яблок
- 170 буханок хлеба
Сингапур
- 34 литра молока
- 372 яиц
- 39 кг риса
- 20 кг куриного филе
- 48 кг яблок
- 46 буханок хлеба
Бухарест
- 43 литра молока
- 600 яиц
- 72 кг риса
- 35 кг куриного филе
- 76 кг яблок
- 140 буханок хлеба
Почему корзины отличаются?
Разница между городами формируется за счет структуры цен.
- В Нью-Йорке дороже мясо и яйца, поэтому именно эти позиции быстрее всего ограничивают покупки.
- В Алматы и Ташкенте дешевле базовые продукты – хлеб, крупы и фрукты.
- В Сингапуре высокая общая стоимость жизни, но отдельные важные категории остаются относительно доступными.
- В Бухаресте многие продукты массового спроса стоят ниже, чем в развитых странах.
ВВП по ППС учитывает именно эту разницу. Если внутри страны цены ниже, на ту же сумму создается больший объем товаров и услуг. Поэтому страны с более низким уровнем цен выглядят крупнее по этому показателю, чем по номинальному ВВП.
