Экономика и бизнес

Как будут контролировать трату выделенных для борьбы с паводками 49 млрд тенге

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 13:10 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев 20 марта 2026 года на брифинге в правительстве рассказал, как будут контролироваться расходы выделенных для борьбы с паводками 49 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, все осуществляется в соответствии с правилами бюджетных инвестиционных проектов.

"Любая контролирующая организация может проверить. Например, в Акмолинской области – как очищено и санировано русло реки Жабай, сколько сделано. Можно весь грунт посчитать, глубину, ширину – там проблем вообще никаких нет. Да, конечно, если там какие-то масштабные паводки будут, может, какую-то дамбу размоет", – сказал Бозумбаев.

По его словам, есть свидетели, фотографии, акты выполненных работ.

"Если кто-то что-то украдет, по итогам все равно наши контролирующие, проверяющие органы найдут виноватого, точку поставят. В легальной зоне конкурсы, тендеры, проектно-сметная документация с госэкспертизой, подрядчик понятный – там вообще проблем не вижу", – добавил вице-премьер.

Ранее Бозумбаев оценил размер суммы, выделенной на профилактику и борьбу с паводками.

Азамат Сыздыкбаев
