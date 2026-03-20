Как будут контролировать трату выделенных для борьбы с паводками 49 млрд тенге

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев 20 марта 2026 года на брифинге в правительстве рассказал, как будут контролироваться расходы выделенных для борьбы с паводками 49 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, все осуществляется в соответствии с правилами бюджетных инвестиционных проектов. "Любая контролирующая организация может проверить. Например, в Акмолинской области – как очищено и санировано русло реки Жабай, сколько сделано. Можно весь грунт посчитать, глубину, ширину – там проблем вообще никаких нет. Да, конечно, если там какие-то масштабные паводки будут, может, какую-то дамбу размоет", – сказал Бозумбаев. По его словам, есть свидетели, фотографии, акты выполненных работ. "Если кто-то что-то украдет, по итогам все равно наши контролирующие, проверяющие органы найдут виноватого, точку поставят. В легальной зоне конкурсы, тендеры, проектно-сметная документация с госэкспертизой, подрядчик понятный – там вообще проблем не вижу", – добавил вице-премьер. Ранее Бозумбаев оценил размер суммы, выделенной на профилактику и борьбу с паводками.

