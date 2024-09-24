Бозумбаев о ликвидации паводков: В принципе, бюджет справился

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев 24 сентября 2024 года на брифинге в правительстве рассказал, что на ликвидацию паводков было выделено почти 137 млрд тенге бюджетных средств, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, из республиканского бюджета выделили 47,8 млрд тенге и свыше 88 млрд тенге – из местных бюджетов.

"Эти деньги были направленны на ремонт и восстановление объектов инфраструктуры. Почти 59,6 млрд тенге – на восстановление мостов, дорог, объектов образования, гидротехнических сооружений и другие. На выплаты компенсаций пострадавшим физическим лицам, малому и среднему бизнесу, аграриям – порядка 36 млрд тенге", – сказал заместитель премьер-министра.

Бозумбаев отметил, что некоторые области профинансировали ремонт жилья для пострадавших из местного бюджета на сумму практически 39,7 млрд тенге.

"В этой ситуации бизнес проявил большую социальную ответственность. В принципе, бюджет справился. По нашему мнению, в будущем необходимо предусмотреть новые меры и механизмы возмещения затрат пострадавшим от ЧС. Нужно будет определить неснижаемый остаток резерва на случай ЧС из республиканского и местных бюджетов. Даже если мы в этом году не потратим этот остаток, то он будет переходить на следующий год и так далее. Понятно, это будет не самая большая сумма, но которая не будет тратиться на что-то другое, кроме случаев ЧС", – озвучил он.

Ранее Канат Бозумбаев рассказал, сколько денег направили бизнесмены пострадавшим от паводков в Казахстане.

Со всеми новостями про паводки-2024 в Казахстане можете ознакомиться здесь.