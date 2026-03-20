Общество

Бозумбаев: Обследование дамб, капитальный ремонт, реконструкция – это затратно

Паводки, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, паводковая ситуация , фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 13:06 Фото: akorda.kz
Вице-премьер Канат Бозумбаев 20 марта 2026 года в кулуарах правительства поделился мнением о сумме в 49 млрд тенге, которую выделили для профилактики паводков, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уверен, что эта сумма не является большой.

"Потому что запланировано очень много мероприятий. Во-первых, это многофакторное обследование гидротехнических сооружений – это дамбы различных уровней, водопропускные сооружения на водохранилищах. Самым молодым водохранилищам 30 лет, тем, что постарше, – по 50-70 лет. Поэтому многофакторное обследование, капитальный ремонт, реконструкция – это капитально затратно. Кроме того, 2024 год ясно дал нам понять, что мы в значительной степени не готовы были к паводкам", – напомнил Бозумбаев.

По его словам, в разных регионах противопаводковые мероприятия проводятся по-разному.

"Где-то реки протекают, где-то степные паводки приходят и так далее. Где-то русла каналов чистят, где-то арыки прочищают, где-то большие дамбы строят. Это зависит от водности, от природно-климатических условий, от почвы и так далее. Поэтому это небольшие деньги, я не вижу проблем с этим. Области должны делать, потому что ущерб, который природа может нанести, он гораздо выше. Дискомфорт, который природа может нанести людям, и ущерб экономике – он гораздо выше. Я думаю, области, когда делают планы противопаводковых работ, они это согласуют с МЧС, с соответствующими государственными органами", – добавил вице-премьер.

Ранее мы писали, что пять регионов Казахстана остаются в зоне риска паводков. Бозумбаев также прокомментировал возможность повышения зарплат из-за роста цен на нефть.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Рано считать неубитых птиц – Бозумбаев прокомментировал возможность повышения зарплат из-за роста цен на нефть
12:52, Сегодня
Рано считать неубитых птиц – Бозумбаев прокомментировал возможность повышения зарплат из-за роста цен на нефть
Бозумбаев о ликвидации паводков: В принципе, бюджет справился
12:27, 24 сентября 2024
Бозумбаев о ликвидации паводков: В принципе, бюджет справился
Паводки-2024: Бозумбаев озвучил суммы, выплаченные пострадавшим казахстанцам
11:53, 24 сентября 2024
Паводки-2024: Бозумбаев озвучил суммы, выплаченные пострадавшим казахстанцам
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дзюдоист из Казахстана выиграл вторую схватку подряд на элитном турнире в Грузии
13:27, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана выиграл вторую схватку подряд на элитном турнире в Грузии
Минимальной победой завершился матч сборной Казахстана по футболу над Узбекистаном
13:10, Сегодня
Минимальной победой завершился матч сборной Казахстана по футболу над Узбекистаном
Стал известен общий доход призовых Синнера за всю карьеру
12:52, Сегодня
Стал известен общий доход призовых Синнера за всю карьеру
Топовый американец в весе Рахмонова назвал человека, который может победить Махачева
12:23, Сегодня
Топовый американец в весе Рахмонова назвал человека, который может победить Махачева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: