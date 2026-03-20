Бозумбаев: Обследование дамб, капитальный ремонт, реконструкция – это затратно

Вице-премьер Канат Бозумбаев 20 марта 2026 года в кулуарах правительства поделился мнением о сумме в 49 млрд тенге, которую выделили для профилактики паводков, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уверен, что эта сумма не является большой.

"Потому что запланировано очень много мероприятий. Во-первых, это многофакторное обследование гидротехнических сооружений – это дамбы различных уровней, водопропускные сооружения на водохранилищах. Самым молодым водохранилищам 30 лет, тем, что постарше, – по 50-70 лет. Поэтому многофакторное обследование, капитальный ремонт, реконструкция – это капитально затратно. Кроме того, 2024 год ясно дал нам понять, что мы в значительной степени не готовы были к паводкам", – напомнил Бозумбаев.

По его словам, в разных регионах противопаводковые мероприятия проводятся по-разному.

"Где-то реки протекают, где-то степные паводки приходят и так далее. Где-то русла каналов чистят, где-то арыки прочищают, где-то большие дамбы строят. Это зависит от водности, от природно-климатических условий, от почвы и так далее. Поэтому это небольшие деньги, я не вижу проблем с этим. Области должны делать, потому что ущерб, который природа может нанести, он гораздо выше. Дискомфорт, который природа может нанести людям, и ущерб экономике – он гораздо выше. Я думаю, области, когда делают планы противопаводковых работ, они это согласуют с МЧС, с соответствующими государственными органами", – добавил вице-премьер.

