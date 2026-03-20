Как будут управлять городом Алатау, рассказал Бозумбаев

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев 20 марта 2026 года на брифинге в правительстве рассказал, в чем будет уникальность принципа управления городом Алатау, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, правительством предусмотрено четкое разделение управления городом. "Акимат и маслихат – они будут заниматься текущими вопросами: социальная сфера, инфраструктура, коммуналка и так далее. У них будет свой местный бюджет городской. У Алатау будет фонд – этот фонд государственный, у него будет свой бюджет развития, и он будет заниматься развитием", – сказал Бозумбаев. Также он рассказал о совете управления городом. "Возглавляться совет будет премьер-министром, состав будет утверждаться президентом. Также в совет войдут независимые директора, которые составят не менее одной трети от общего количества. Независимые директора – это кто уже добился успехов, как мы думаем, это будут мировые какие-то директора из разных стран. Поэтому здесь немножко все по-другому будет. То есть, текущей деятельностью, связанной с населением, с внутренней политикой, социалкой, инфраструктурой, обеспечением людей, какой-то розничной торговлей, будут заниматься акимат и маслихат", – отметил вице-премьер. А развитием, привлечением инвестиций, большой инфраструктурой, стратегией будет заниматься специальный фонд, о котором говорилось выше. Аким города будет назначаться советом. Ранее Бозумбаев прокомментировал риски лоббизма в Алатау из-за введения специального экономического режима.

Поделитесь новостью: