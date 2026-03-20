#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.32
553.37
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.32
553.37
5.63
Общество

Как будут управлять городом Алатау, рассказал Бозумбаев

бозумбаев, правительство, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 13:47 Фото: Оксана Даирова
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев 20 марта 2026 года на брифинге в правительстве рассказал, в чем будет уникальность принципа управления городом Алатау, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, правительством предусмотрено четкое разделение управления городом.

"Акимат и маслихат – они будут заниматься текущими вопросами: социальная сфера, инфраструктура, коммуналка и так далее. У них будет свой местный бюджет городской. У Алатау будет фонд – этот фонд государственный, у него будет свой бюджет развития, и он будет заниматься развитием", – сказал Бозумбаев.

Также он рассказал о совете управления городом.

"Возглавляться совет будет премьер-министром, состав будет утверждаться президентом. Также в совет войдут независимые директора, которые составят не менее одной трети от общего количества. Независимые директора – это кто уже добился успехов, как мы думаем, это будут мировые какие-то директора из разных стран. Поэтому здесь  немножко все по-другому будет. То есть, текущей деятельностью, связанной с населением, с внутренней политикой, социалкой, инфраструктурой, обеспечением людей, какой-то розничной торговлей, будут заниматься акимат и маслихат", – отметил вице-премьер.

А развитием, привлечением инвестиций, большой инфраструктурой, стратегией будет заниматься специальный фонд, о котором говорилось выше. Аким города будет назначаться советом.

Ранее Бозумбаев прокомментировал риски лоббизма в Алатау из-за введения специального экономического режима.

Поделитесь новостью
Азамат Сыздыкбаев
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: