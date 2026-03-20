Персональную ответственность проектировщиков хотят ввести в Алатау

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на совместном заседании палат Парламента 20 марта 2026 года рассказал, каких принципов будут придерживаться власти при строительстве города, передает корреспондент Zakon.kz.

Канат Бозумбаев отметил, что при строительстве Алатау планируется внедрить гибридную модель.

"Социальные объекты, школы, больницы, поликлиники мы будем строить по типовым проектам, по действующим казахстанским нормам. Ничего тут выдумывать не собираемся. А уникальные проекты частных застройщиков, которые будут привлекать ведущие мировые проектировочные бюро, они, конечно, будут основаны на лучших характеристиках безопасности и эффективности, то есть там будут применяться международные нормы проектирования и строительства. Здесь для усиления безопасности и качества мы планируем внедрить персональную ответственность проектировщиков", – подчеркнул он.

По его словам, каждый проектировщик, каждый конструктор, инженер будет отвечать за принятые им решения в проекте и будет нести ответственность, вплоть до уголовной.

"Кроме того, если что-то, допустим, случится, наказать проектировщика этого мало. В любом случае ущерб может возникнуть, если это пожар или другое какое-то бедствие и здание не устояло (во время землетрясения. – Прим. ред.). Второе, это обязательное страхование профессиональной ответственности, то есть ответственность не только формальная, но и юридическая, и финансовая. Риски должны покрываться через систему страхования. В итоге контроль, он не ослабляется, он, наоборот, будет усилен персональной ответственностью, неважно, это будет проектировщик казахстанский или зарубежный", – сообщил Бозумбаев.

Он признал, что такие меры могут сказаться на стоимости проектов. Но они нужны для обеспечения безопасности.

"(В условиях наличия. – Прим. ред.) они будут более ответственно подходить, понимая, что на долгие годы у них будет ответственность, но в то же время еще и безопасность будет финансово подкреплена страхованием, то есть пострадавшая сторона всегда может получить страховые выплаты, какие-то финансовые возмещения", – резюмировал спикер.

18 марта 2026 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин озвучил дату рассмотрения Парламентом нового Конституционного закона "О специальном статусе города Алатау".