Рано считать неубитых птиц – Бозумбаев прокомментировал возможность повышения зарплат из-за роста цен на нефть

Вице-премьер Канат Бозумбаев 20 марта 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность повышения зарплат из-за роста цен на нефть, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подтвердил, что доходы наших нефтегазовых компаний значительно выросли.

"В свое время было принято решение по созданию Нацфонда, и большая часть целевых и нецелевых поступлений аккумулируется там. Республиканский и местный бюджеты также должны от этого выиграть, потому что часть компаний платит экспортно-вывозную пошлину. Но пока рано считать неубитых птиц, потому что мы все следим за конфликтом на Ближнем Востоке. Если он урегулируется, цена быстро вернется назад", – сказал Бозумбаев.

При этом он пообещал, что если будут лишние деньги, они попадут в бюджеты, и это отразится на зарплатах казахстанцев.

"Компании заработают больше, могут поднять зарплаты. Также бюджеты будут пополняться за счет налогов. И тогда они смогут принять какое-то решение по индексации заработных плат", – добавил вице-премьер.

