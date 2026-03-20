Общество

Рано считать неубитых птиц – Бозумбаев прокомментировал возможность повышения зарплат из-за роста цен на нефть

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 12:52 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-премьер Канат Бозумбаев 20 марта 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность повышения зарплат из-за роста цен на нефть, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подтвердил, что доходы наших нефтегазовых компаний значительно выросли.

"В свое время было принято решение по созданию Нацфонда, и большая часть целевых и нецелевых поступлений аккумулируется там. Республиканский и местный бюджеты также должны от этого выиграть, потому что часть компаний платит экспортно-вывозную пошлину. Но пока рано считать неубитых птиц, потому что мы все следим за конфликтом на Ближнем Востоке. Если он урегулируется, цена быстро вернется назад", – сказал Бозумбаев.

При этом он пообещал, что если будут лишние деньги, они попадут в бюджеты, и это отразится на зарплатах казахстанцев.

"Компании заработают больше, могут поднять зарплаты. Также бюджеты будут пополняться за счет налогов. И тогда они смогут принять какое-то решение по индексации заработных плат", – добавил вице-премьер.

О том, как конфликт вокруг Ирана может повлиять на Казахстан, читайте в материале.

Азамат Сыздыкбаев
Как будут управлять городом Алатау, рассказал Бозумбаев
Бозумбаев высказался о возможном повышении НДС с 12 до 20%
Постепенное повышение или свободное плавание: Бозумбаев высказался о ценах на ГСМ
Дзюдоист из Казахстана выиграл вторую схватку подряд на элитном турнире в Грузии
Минимальной победой завершился матч сборной Казахстана по футболу над Узбекистаном
Стал известен общий доход призовых Синнера за всю карьеру
Топовый американец в весе Рахмонова назвал человека, который может победить Махачева
