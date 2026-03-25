Экономика и бизнес

Казахстан и Россия намерены увеличить товарооборот до 30 млрд долларов

правительство, торговля, Россия , фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 19:22 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Министр торговли Арман Шаккалиев и вице-министр финансов Ержан Биржанов по итогам встречи глав правительств Казахстана и России 25 марта 2026 года рассказали, какие меры будут предприниматься для развития взаимного товарооборота, передает корреспондет Zakon.kz.

Арман Шаккалиев отметил, что планируется углубление и расширение торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

"В прошлом году наш товарооборот превысил 27 млрд долларов, вместе с тем поставлена цель достичь двустороннего товарооборота до 30 млрд долларов. В этой связи были обсуждены мероприятия, секторы экономики, которые нам дадут дополнительное увеличение в нашем товарообороте. Также были обсуждены вопросы, связанные с предстоящим проведением нашей евразийской межправительственной комиссии. Также обсуждались вопросы, связанные с интеграционным треком. Кроме того, были обсуждены вопросы, связанные с проведением, подготовкой очередного форума регионального сотрудничества и межправкомиссии, который пройдет в Омске в 2026 году", – сообщил он.

увеличение транзитного потенциала двух стран.

"Мы исходим от наших экономических выгод, чтобы наш бизнес работал без каких-либо барьеров и контрольных мер. В этой связи мы применяем новые цифровые решения. К примеру, с 11 февраля 2026 года мы начали реализовывать систему навигационных пломб, суть которой заключается в бесконтрольном и без физического досмотра в процессе отслеживания транзитных перевозок. Дальше проект будет масштабироваться", – рассказал спикер.

В планах также максимально перевести железные дороги двух стран на электронный формат работы.

"В перспективе планируем перейти полностью на электронный формат при оформлении всех товарно-транспортных накладных – это позволит нашим странам быстрее проводить оформление на пунктах пропуска и также сделать нашу торговлю более прозрачной. Также большое внимание уделяется модернизации пунктов пропуска – в текущем году начала работа по 30 пунктам пропуска на казахстанской стороне, такие же работы проводятся и на соседней стороне – все работы синхронизированы, пункты пропуска закрываться не будут, основная задача – это расширение полос движения, оснащение современным оборудованием, чтобы контроль на границе был более эффективным, сократилось время прохождения на границе. Наша задача увеличение товарооборота и облегчение жизни наших предпринимателей", – подчеркнул Ержан Биржанов.

25 марта 2026 года в Астане состоялась встреча премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова и председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

