Финансы

Отчеты еще семи казахстанских блогеров проверяют в Минфине

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в правительстве 14 апреля 2026 года рассказал, какая работа ведется по выводу из тени блогеров, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов отметил, что все налогоплательщики должны выполнять свои обязательства по уплате налогов.

"У нас очень большие базы данных. Мы отслеживаем эту (блогеров. – Прим. ред.) категорию. Как вы знаете, за год 1 586 уведомлений было отправлено 854 блогерам. Уведомления были отправлены о том, что их доход был уменьшен на 72 млрд тенге, и работа велась в рамках этого. Из них – 622 блогера – на сегодняшний день представили дополнительные налоговые отчеты. Они увеличили свой доход на 18,3 млрд тенге. Они заплатили дополнительно до 1 млрд тенге", – добавил он.

По его словам, им также предписано заплатить еще 600 млн тенге.

"В настоящее время проводится проверка в отношении семи блогеров. Сумма начисленного им дополнительного налога составляет более 10 млн тенге. В настоящее время идут проверочные мероприятия. Если после таких мероприятий сумма не будет уплачена добровольно, если она окажется высокой, мы будем взыскивать ее путем передачи материалов правоохранительным органам, или же придется принять процессуальное решение. Мы не можем назвать их имена. Это налоговая тайна", – резюмировал вице-министр.

24 марта 2026 года сообщалось, что казахстанского блогера объявили в розыск по подозрению в пособничестве Мелстрою.

Оксана Даирова
Читайте также
Какие переводы будут учитывать налоговики, рассказали в Минфине
Минфин: Бизнес в Казахстане не ушел в тень после мониторинга мобильных переводов
11:59, 14 октября 2025
Минфин: Бизнес в Казахстане не ушел в тень после мониторинга мобильных переводов
Почему казахстанцам массово заблокировали счета в апреле
12:39, Сегодня
Почему казахстанцам массово заблокировали счета в апреле
Последние
Популярные
Читайте также
"Алтай" примет "Улытау" в 1/8 финала Кубка Казахстана на родном стадионе
14:34, Сегодня
"Алтай" примет "Улытау" в 1/8 финала Кубка Казахстана на родном стадионе
Новичок КПЛ проведёт первый матч сезона на родном стадионе
14:25, Сегодня
Новичок КПЛ проведёт первый матч сезона на родном стадионе
Магомед Анкалаев бросил вызов бывшему чемпиону UFC
14:14, Сегодня
Магомед Анкалаев бросил вызов бывшему чемпиону UFC
Бублику вынесли неутешительный вердикт в стартовом матче на топ-турнире в Мюнхене
13:55, Сегодня
Бублику вынесли неутешительный вердикт в стартовом матче на топ-турнире в Мюнхене
