Отчеты еще семи казахстанских блогеров проверяют в Минфине

Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в правительстве 14 апреля 2026 года рассказал, какая работа ведется по выводу из тени блогеров, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов отметил, что все налогоплательщики должны выполнять свои обязательства по уплате налогов.

"У нас очень большие базы данных. Мы отслеживаем эту (блогеров. – Прим. ред.) категорию. Как вы знаете, за год 1 586 уведомлений было отправлено 854 блогерам. Уведомления были отправлены о том, что их доход был уменьшен на 72 млрд тенге, и работа велась в рамках этого. Из них – 622 блогера – на сегодняшний день представили дополнительные налоговые отчеты. Они увеличили свой доход на 18,3 млрд тенге. Они заплатили дополнительно до 1 млрд тенге", – добавил он.

По его словам, им также предписано заплатить еще 600 млн тенге.

"В настоящее время проводится проверка в отношении семи блогеров. Сумма начисленного им дополнительного налога составляет более 10 млн тенге. В настоящее время идут проверочные мероприятия. Если после таких мероприятий сумма не будет уплачена добровольно, если она окажется высокой, мы будем взыскивать ее путем передачи материалов правоохранительным органам, или же придется принять процессуальное решение. Мы не можем назвать их имена. Это налоговая тайна", – резюмировал вице-министр.

24 марта 2026 года сообщалось, что казахстанского блогера объявили в розыск по подозрению в пособничестве Мелстрою.