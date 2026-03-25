Казахстан и Россия готовы наращивать сотрудничество

В Астане 25 марта 2026 года началась встреча премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова и председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, передает корреспондет Zakon.kz.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов приветствовал российскую делегацию.

"Государственный визит президента Казахстана в Россию, который прошел в ноябре 2026 года, придал новый импульс сотрудничеству. Особое внимание уделяем предстоящему государственному визиту президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан. Готовимся. Уверены, что этот визит поспособствует дальнейшему углублению и расширению союзнических отношений между нашими государствами", – отметил он.

Глава Кабмина подчеркнул, что Россия традиционно является одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана. По его данным, товарооборот между нашими странами вплотную приблизился к отметке 30 млрд долларов. Растет взаимный поток инвестиций.

"За последние 20 лет инвестиции российского бизнеса в экономику Казахстана составили более 28 млрд долларов. В свою очередь казахстанский бизнес за этот же период вложил в российскую экономику порядка 9 млрд долларов. Российский бизнес активно работает в Казахстане: более 22 тыс. предприятий с российским участием. Это почти треть всех компаний с иностранным участием. Это очень серьезное присутствие российского бизнеса и мы этому только рады. Готовы рассматривать новые направления нашего сотрудничества. Для этого, я уверен, есть все возможности. Правительство Казахстана готово приложить все усилия для интенсификации и улучшения нашего сотрудничества", – заверил Олжас Бектенов.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин рассказал о развитии многопланового взаимодействия между двумя странами.

"Хочу, прежде всего, искренне поблагодарить всех казахстанских друзей за традиционный радушный прием нашей делегации и, конечно, передать вам самые добрые пожелания президента Российской Федерации Владимира Путина. Также, пользуясь случаем, хочу сердечно поздравить вас и всех казахстанцев с историческим событием, с принятием новой Конституции. Результаты референдума подтвердили поддержку народу Казахстана курсу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в построении современного и процветающего государства", – отметил он.

Он добавил, что Казахстан – стратегический партнер и союзник России.

"Отношения наши проверены временем, они основаны на принципах дружбы, добрососедства и взаимного уважения, учет интересов друг друга... Россия входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Казахстана. Вы сказали о товарообороте. Занимаем лидирующие позиции в подъеме прямых инвестиций в национальную экономику. Есть большой потенциал, я считаю, для запуска иного совместного проекта в разных отраслях экономики, в энергетике, в промышленности, в транспортной инфраструктуре, в сельском хозяйстве, в цифровой экономике", – подчеркнул Михаил Мишустин.

Особое внимание уделяется, по его словам, гуманитарному треку, в первую очередь в области образования.

"Из года в год растет число казахстанцев, которые получают высшее образование в России, в том числе за счет стипендий правительства. В Казахстане работают, соответственно, филиалы ведущих российских вузов. В сентябре 2025 года начал работу филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби при Омском государственном университете имени Достоевского. Наряду с двусторонним визитом мы с вами, уважаемый Олжас Абаевич, примем участие и в заседании Евразийского межправсовета и международного цифрового форума Digital Qazaqstan в Шымкенте. Россия в полной мере разделяет приоритеты представительства Казахстана в Евразийском экономическом союзе, мы готовы совместно работать на благо дальнейшего укрепления интеграции в интересах граждан России и Казахстана", – резюмировал председатель правительства Российской Федерации.

20 марта 2026 года Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России. В ходе беседы президенты обсудили повестку двусторонних отношений.