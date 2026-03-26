Экономика и бизнес

На каком этапе арбитраж по Карачаганаку и Кашагану, рассказали в Минюсте

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 12:42 Фото: pexels
Вице-министр юстиции Даниель Ваисов в кулуарах Сената 26 марта 2026 года рассказал, на каком этапе международные арбитражи. Речь идет о спорах по Кашагану и Карачаганаку, передает корреспондент Zakon.kz.

Даниель Ваисов отметил, что в настоящее время Казахстан находится в арбитражных разбирательствах и многие конфиденциальные.

"Правительство в лице Министерства экологии с помощью Министерства юстиции занимается вопросом экологического спора – широко известного вопроса превышения лимитов хранения серы. Это иск на сумму 2,3 трлн тенге. В настоящее время на территории Республики Казахстан решение суда первой инстанции состоялось. То есть позиция республики признана законной. Подрядные компании, то есть эти шесть подрядных компаний – их там семь, но исключая "Казмунайгаз", подали в марте апелляционную жалобу. Она в настоящее время находится в стадии апелляции", – сказал он.

По его данным, также подрядными компаниями подан арбитражный иск в рамках двусторонних международных соглашений – это соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Франция и соглашение между Республикой Казахстан и Королевством Нидерланды.

"Рассмотрение этого спора будет происходить в Вашингтоне в рамках ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes). Стадия по Вашингтону – сейчас идет формирование арбитражного трибунала. Ведется работа Министерством юстиции, Министерством экологии, Министерством энергетики совместно по данному вопросу", – добавил вице-министр юстиции.

Высказался он и о споре по Кашагану.

"Второй спор, который касается затрат по Кашагану, большая сумма – за 100 млрд долларов, она находится, согласно соглашениям о разделе продукции, в компетенции уполномоченного органа. Но полномочный орган в данном случае работает в соответствии с политикой правительства. То есть все эти вопросы, все эти необходимые действия, они идут в интересах РК. По Карачаганаку, насколько я знаю, вы, наверное, видели новости, что решение промежуточное принято. В настоящее время ведется дальнейшая работа", – резюмировал он.

28 января 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенженов прокомментировал новости об арбитраже по Карачаганаку.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
