47 млн задолжали иностранцы по алиментам в Казахстане

Вице-министр юстиции Даниель Ваисов в кулуарах Сената 26 марта 2026 года рассказал, граждане каких стран чаще всего не платят алименты своим детям, проживающим в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Даниель Ваисов отметил, что на сегодня имеется 106 исполнительных производств о взыскании алиментов, где ответчиками выступают граждане других стран.

"Задолженность по ним составляет около 47 млн тенге. Из России – 73 исполнительных документа на сумму 32 млн тенге, из Узбекистана – 24 исполнительных документа на сумму 1,9 млн тенге, два исполнительных документа из Украины, один – из Азербайджана. Беларусь и Кыргызстан – уже оставшиеся суммы", – заявил вице-министр юстиции.

Ранее депутаты Сената ратифицировали Протокол о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. В документе особое внимание уделяется вопросам защиты прав детей в части признания и исполнения судебных приказов о взыскании алиментов.

13 марта 2026 года руководитель Департамента юстиции Астаны Талгат Абубакир сообщил, что на сегодня у частных судебных исполнителей исполнительного округа столицы находится 27 025 исполнительных производств о взыскании алиментов. Из них 3161 дело на сумму 2,7 млрд тенге отнесено к категории проблемных.