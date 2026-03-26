#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Общество

47 млн задолжали иностранцы по алиментам в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 11:41 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр юстиции Даниель Ваисов в кулуарах Сената 26 марта 2026 года рассказал, граждане каких стран чаще всего не платят алименты своим детям, проживающим в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Даниель Ваисов отметил, что на сегодня имеется 106 исполнительных производств о взыскании алиментов, где ответчиками выступают граждане других стран.

"Задолженность по ним составляет около 47 млн тенге. Из России – 73 исполнительных документа на сумму 32 млн тенге, из Узбекистана – 24 исполнительных документа на сумму 1,9 млн тенге, два исполнительных документа из Украины, один – из Азербайджана. Беларусь и Кыргызстан – уже оставшиеся суммы", – заявил вице-министр юстиции.

Ранее депутаты Сената ратифицировали Протокол о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. В документе особое внимание уделяется вопросам защиты прав детей в части признания и исполнения судебных приказов о взыскании алиментов.

13 марта 2026 года руководитель Департамента юстиции Астаны Талгат Абубакир сообщил, что на сегодня у частных судебных исполнителей исполнительного округа столицы находится 27 025 исполнительных производств о взыскании алиментов. Из них 3161 дело на сумму 2,7 млрд тенге отнесено к категории проблемных.

Оксана Даирова
Читайте также
Появился список боксеров, которые представят Казахстан на чемпионате Азии
11:42, Сегодня
Появился список боксеров, которые представят Казахстан на чемпионате Азии
В Казахстане ужесточат требования к судебным исполнителям по взысканию алиментов
12:09, 04 декабря 2025
В Казахстане ужесточат требования к судебным исполнителям по взысканию алиментов
16 млрд тенге задолжали казахстанцы своим детям
15:59, 11 марта 2025
16 млрд тенге задолжали казахстанцы своим детям
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев наградил героя Паралимпиады из Казахстана
12:29, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев наградил героя Паралимпиады из Казахстана
"Когда же это закончится?": в Африке жёстко прошлись по Намибии после очередного поражения
12:17, Сегодня
"Когда же это закончится?": в Африке жёстко прошлись по Намибии после очередного поражения
Эксперт сделал неожиданный прогноз полуфинала Рыбакина — Соболенко в Майами
11:55, Сегодня
Эксперт сделал неожиданный прогноз полуфинала Рыбакина — Соболенко в Майами
"Непоколебима": мировой теннис вознёс до небес победу Рыбакиной против американки в Майами
11:17, Сегодня
"Непоколебима": мировой теннис вознёс до небес победу Рыбакиной против американки в Майами
