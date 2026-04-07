О сложностях развития углехимии в Казахстане рассказал глава Минэнерго

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 7 апреля 2026 года на заседании правительства перечислил основные препятствия на пути развития отечественной углехимии, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, угольная промышленность сохраняет стратегическое значение для экономики страны, обеспечивая энергетическую безопасность и экспортный потенциал.

"Богатый угольный потенциал страны позволит создать новые производства в углехимической отрасли. Вместе с тем развитие углехимии сопровождается рядом факторов, таких как высокая капиталоемкость и технологическая сложность проектов, ограниченный опыт внедрения современных технологий, необходимость развития кадрового потенциала, формирование нормативной базы находится на стадии становления", – сказал Аккенженов.

В то же время, отмечает он, ожидаются следующие эффекты для экономики:

снижение зависимости от импорта нефтепродуктов;

формирование новых высокотехнологичных производств;

создание рабочих мест и развитие региональной экономики;

расширение экспортного потенциала продукции глубокой переработки;

повышение добавленной стоимости угольной отрасли;

увеличение добычи угля и экспорта.

"При этом дальнейшее развитие отрасли будет связано с увеличением глубины переработки угля, привлечением новых инвестиций, технологической модернизацией добывающих производств и развитием углехимического направления", – добавил министр.

