Экономика и бизнес

Три новых завода по производству кокса и карбамида построят в Казахстане

Уголь, добыча угля, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 10:36 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 7 апреля 2026 года на заседании правительства рассказал о планах по развитию углеперерабатывающей промышленности, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что одним из ключевых направлений развития угольной промышленности является развитие углехимии.

"На сегодня в углехимической отрасли реализуются три проекта, одним из которых станет строительство завода по производству металлургического кокса мощностью 1 млн тонн, стоимостью 132 млн долларов в Карагандинской области. Также запланированы два проекта по производству дизельного топлива из угля мощностью по 100 тысяч тонн в Павлодарской и Карагандинской областях стоимостью 63 млн долларов и 65 млн долларов и созданием 1160 и 1250 рабочих мест соответственно", – сказал Аккенженов.

По его словам, еще три проекта находится на стадии проработки:

  • коксохимическое производство в Карагандинской области, в том числе переработка каменноугольной смолы до 200 тыс. тонн/год, производство бензола до 35 тыс. в год, очистка коксового газа 145 тысяч м³/час, биохимическая очистка сточных вод – до 250 м³/час;
  • производство до 300 тыс. тонн/год аммиака и 300 тыс. тонн карбамида в области Абай;
  • производство 2 млрд м³/год газа из угля – местоположение определяется.

Ранее мы писали, что в Казахстане планируют увеличить добычу угля и железной руды.

Хватит на 300 лет – о запасах угля Казахстана рассказали в Минэнерго
Карбамид и полиэтилен: что будут производить нефтехимические заводы в Казахстане
Увеличить объемы нефтепереработки намерены в Минэнерго
