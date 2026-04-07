Три новых завода по производству кокса и карбамида построят в Казахстане

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 7 апреля 2026 года на заседании правительства рассказал о планах по развитию углеперерабатывающей промышленности, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что одним из ключевых направлений развития угольной промышленности является развитие углехимии.

"На сегодня в углехимической отрасли реализуются три проекта, одним из которых станет строительство завода по производству металлургического кокса мощностью 1 млн тонн, стоимостью 132 млн долларов в Карагандинской области. Также запланированы два проекта по производству дизельного топлива из угля мощностью по 100 тысяч тонн в Павлодарской и Карагандинской областях стоимостью 63 млн долларов и 65 млн долларов и созданием 1160 и 1250 рабочих мест соответственно", – сказал Аккенженов.

По его словам, еще три проекта находится на стадии проработки:

коксохимическое производство в Карагандинской области, в том числе переработка каменноугольной смолы до 200 тыс. тонн/год, производство бензола до 35 тыс. в год, очистка коксового газа 145 тысяч м³/час, биохимическая очистка сточных вод – до 250 м³/час;

производство до 300 тыс. тонн/год аммиака и 300 тыс. тонн карбамида в области Абай;

производство 2 млрд м³/год газа из угля – местоположение определяется.

