#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
466.33
538.47
5.9
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
466.33
538.47
5.9
Экономика и бизнес

Хватит на 300 лет – о запасах угля Казахстана рассказали в Минэнерго

Месторождение, горнодобывающая промышленность, горная порода, полезные ископаемые, спецтехника, карьер, рудник , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 10:51 Фото: primeminister.kz
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 7 апреля 2026 года на заседании правительства рассказал о внутристрановых запасах угля, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что угольная промышленность Казахстана имеет ключевое значение для энергетической безопасности страны.

"Казахстан обладает значительными запасами угля и занимает 10-е место в мире по его запасам, которых хватит более чем на 300 лет при текущих объемах добычи", – сказал Аккенженов.

По его словам, крупные угольные месторождения располагаются в двух основных регионах. Центральный Казахстан: Карагандинский угольный бассейн, Тургайский угольный бассейн, месторождения Шубарколь, Жалын. А в Северо-Восточном регионе это Экибастузский угольный бассейн, Майкубенский угольный бассейн, месторождение Каражыра.

В целом объем запасов угля в стране составляет 33,6 млрд тонн.

Ранее глава Минэнерго рассказал о сложностях развития углехимии в стране.

Поделитесь новостью
Азамат Сыздыкбаев
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: