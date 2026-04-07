Хватит на 300 лет – о запасах угля Казахстана рассказали в Минэнерго
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 7 апреля 2026 года на заседании правительства рассказал о внутристрановых запасах угля, передает корреспондент Zakon.kz.
Он подчеркнул, что угольная промышленность Казахстана имеет ключевое значение для энергетической безопасности страны.
"Казахстан обладает значительными запасами угля и занимает 10-е место в мире по его запасам, которых хватит более чем на 300 лет при текущих объемах добычи", – сказал Аккенженов.
По его словам, крупные угольные месторождения располагаются в двух основных регионах. Центральный Казахстан: Карагандинский угольный бассейн, Тургайский угольный бассейн, месторождения Шубарколь, Жалын. А в Северо-Восточном регионе это Экибастузский угольный бассейн, Майкубенский угольный бассейн, месторождение Каражыра.
В целом объем запасов угля в стране составляет 33,6 млрд тонн.
Ранее глава Минэнерго рассказал о сложностях развития углехимии в стране.
