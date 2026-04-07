#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
466.33
538.47
5.9
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Аукцион на недропользование по 10 угольным участкам проведут в Казахстане до конца года

Месторождение, горнодобывающая промышленность, горная порода, полезные ископаемые, спецтехника, карьер, рудник , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 13:36 Фото: primeminister.kz
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 7 апреля 2026 года на заседании правительства рассказал о работе по привлечению новых инвестиций в угольную отрасль, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что в 2025 году объем инвестиций, согласно рабочим программам к контрактам, в угольную промышленность составил 305 млрд тенге, а в 2026 году ожидается привлечение инвестиций в отрасль порядка 553,5 млрд тенге.

По словам министра, до конца текущего года планируется проведение аукциона по предоставлению прав недропользования на угольные месторождения порядка 10 участков недр.

"Необходимо отметить, что в угольной промышленности занято порядка 32 тыс. человек. При устойчивом развитии данного сектора ожидается рост рабочих мест. Особое внимание министерством уделяется развитию геологоразведки в области угля", – сказал Аккенженов.

Ранее мы писали, что в Казахстане построят три новых завода по производству кокса и карбамида.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: