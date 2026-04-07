Аукцион на недропользование по 10 угольным участкам проведут в Казахстане до конца года

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 7 апреля 2026 года на заседании правительства рассказал о работе по привлечению новых инвестиций в угольную отрасль, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что в 2025 году объем инвестиций, согласно рабочим программам к контрактам, в угольную промышленность составил 305 млрд тенге, а в 2026 году ожидается привлечение инвестиций в отрасль порядка 553,5 млрд тенге.

По словам министра, до конца текущего года планируется проведение аукциона по предоставлению прав недропользования на угольные месторождения порядка 10 участков недр.

"Необходимо отметить, что в угольной промышленности занято порядка 32 тыс. человек. При устойчивом развитии данного сектора ожидается рост рабочих мест. Особое внимание министерством уделяется развитию геологоразведки в области угля", – сказал Аккенженов.

