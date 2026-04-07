Алматы и Шанхай договорились о реализации проектов на 2,7 млрд долларов

В Алматы состоялся масштабный бизнес-форум "Алматы – Шанхай", направленный на укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя мегаполисами. Делегацию деловых кругов Китая возглавил мэр Шанхая Гун Чжэн.

Мероприятие объединило представителей государственных органов, бизнес-сообщества и отраслевых экспертов, что позволило создать открытую площадку для обсуждения новых направлений сотрудничества.

Приветствуя участников форума, аким Алматы Дархан Сатыбалды подчеркнул историческое значение встречи, знаменующей новый этап в развитии побратимских отношений между двумя городами.

"Благодаря политике Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпиня, казахстанско-китайские отношения переживают "золотой век". В этих условиях особая роль принадлежит крупным городам, которые выступают центрами притяжения инвестиций и деловой активности. Алматы формирует пятую часть ВВП Казахстана, привлекает свыше 40% иностранных инвестиций и концентрирует большую часть финансового сектора. Шанхай как один из ведущих финансовых центров мира задает самые высокие стандарты развития. Партнерство между двумя мегаполисами имеет значительный потенциал для его дальнейшего укрепления по ряду приоритетных направлений", – сказал Дархан Сатыбалды.

Фото: акимат Алматы

Он отметил, что Алматы остается ключевым центром притяжения китайских инвестиций: в городе сосредоточено около 6 тыс. компаний с участием КНР, а товарооборот с Китаем превысил 9,5 млрд долларов.

По словам Дархана Сатыбалды, расширение индустриальных зон и подписание новых соглашений в рамках форума усиливают потенциал сотрудничества в промышленности и высоких технологиях. Также в городе планируется создание полноценного Almaty AI Park и развитие сети центров обработки данных. Значительные перспективы открываются в туризме, уже в ближайшее время начнется реализация масштабного проекта – Алматинского горного кластера. Этот проект станет крупнейшим в Центральной Азии круглогодичным туристическим направлением, полностью соответствующим международным стандартам качества, сервиса и экологической устойчивости.

Представляются широкие возможности для совместного развития современных логистических хабов, распределительных центров и инфраструктуры электронной коммерции.

"Мы внимательно изучаем опыт Шанхая в комплексном развитии территорий и внедрении современных транспортных решений. Алматы заинтересован в привлечении шанхайских строительных компаний, архитектурных бюро и инжиниринговых организаций к реализации крупных проектов в городе. Я уверен, что визит делегации Шанхая придаст мощный импульс нашему сотрудничеству и выведет взаимодействие между нашими городами на качественно новый уровень", – добавил Дархан Сатыбалды.

В свою очередь мэр Шанхая Гун Чжэн подчеркнул, что Алматы и Шанхай, являясь крупнейшими экономическими центрами своих стран, играют ключевую роль в развитии двусторонних связей. В 2025 году города официально стали побратимами, были открыты прямые авиарейсы, а сотрудничество в сферах энергетики, технологий и гуманитарных обменов получило новый импульс.

"Шанхай планирует расширять взаимодействие с Алматы в сферах финансов, машиностроения, логистики и "зеленой" энергетики, одновременно поддерживая выход китайских компаний на рынок Казахстана. Мы намерены усиливать взаимодействие в области инноваций и высоких технологий, рассматривая их как ключевой драйвер дальнейшего роста. Планируем совместно с Алматы продвигать всестороннее сотрудничество и добиваться более высокого уровня общего развития", — подчеркнул Гун Чжэн.

Особое внимание на форуме было уделено B2B-платформе, ставшей ключевым элементом деловой программы и позволившей перейти к практическому взаимодействию между компаниями.

В рамках сессий прошли прямые переговоры между казахстанскими и китайскими предприятиями. Участие приняли десятки компаний, в том числе Bank of China (Shanghai Branch), ZPEC, Shanghai VOSTOSUN, Shanghai Kaiquan Pump, Shanghai Dianeng Electric, Yusheng Group, SAIC Motor, Shanghai Construction Group, ORG Technology, Xizi Elevator и YTO Express, а также представители медицинского и фармацевтического сектора.

В рамках форума был подписан ряд стратегически важных меморандумов и соглашений, направленных на реализацию совместных инвестиционных проектов на сумму свыше 2,7 млрд долларов США.