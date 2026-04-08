Новый закон о животных: ответственность владельцев ужесточат

Депутаты Мажилиса 8 апреля 2026 года приняли поправки в Закон РК "Об ответственном обращении с животными", передает корреспондент Zakon.kz.

Отмечается, что законопроект разработан с целью совершенствования законодательства в области ответственного обращения с животными, повышения безопасности населения, а также формирования гуманного отношения к животным.

"Основные нормы законопроекта направлены на установление обязанности передачи животного в пункт временного содержания животных в целях исключения риска его повторного выбрасывания в среду обитания, исключение норм о вакцинации бродячих животных за счет бюджетных средств в целях их рационального и эффективного использования, регулирование численности бродячих и безнадзорных животных путем их эвтаназии в целях охраны здоровья и безопасности населения, предотвращения распространения заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, а также предотвращения причинения вреда окружающей среде и хозяйственной деятельности и обеспечение доступа субъектов общественного контроля на территории и в помещения пунктов временного содержания животных, приютов для животных и иных организаций, осуществляющих деятельность по обращению с животными", – говорится в заключении.

В ходе работы над законопроектом депутатами были внесены поправки в Законы РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и "О ветеринарии" с целью уточнения компетенции местных исполнительных органов по организации регулирования численности бродячих животных и информационного обеспечение деятельности приютов для животных, а также социальной рекламы, направленной на передачу животных новым владельцам.

В частности, в Закон РК "Об ответственном обращении с животными" были внесены поправки, касающиеся:

уточнения и расширения понятийного аппарата, в том числе определений "службы отлова безнадзорных и домашних животных" и "меры экстренного реагирования". Также по всему тексту закона на казахском языке слово "қаңғыбас" было заменено словом "иесіз";

конкретизации основных целей, задач и принципов правового регулирования общественных отношений в области ответственного обращения с животными, направленных на обеспечение гуманного обращения с животными, защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц, формирование ответственного отношения к животным;

уточнения полномочий местных исполнительных органов по организации отлова, временному содержанию, экстренному реагированию на случаи агрессии животных;

определения "чипа" – как средства идентификации домашних животных;

установления требований к разведению и обороту домашних животных, исключительно при наличии их учета;

расширения и конкретизации оснований регулирования численности бродячих и безнадзорных животных, включая применение эвтаназии в случаях, предусмотренных Законом.

