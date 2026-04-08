Общество

5 дней до эвтаназии: короткие сроки содержания в приюте для отловленных собак разъяснил депутат

Спасательный отряд, собаки-спасатели, кинологи, спасатели с собаками, спасательный отряд с собаками, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 14:18 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин 8 апреля 2026 года на брифинге в палате разъяснил срок содержания отловленных собак в приюте, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно законодательным поправкам, бродячих собак будут отлавливать и содержать в приютах на протяжении пяти суток. По истечении этого срока, если собака не чипирована и хозяин не нашелся, ее ждет эвтаназия.

"Если у собаки есть чип, владельцы моментально определяются, потому что в чипе содержатся все данные: кто хозяин, адрес, возможно, телефон. Служба отлова сразу выходит на владельца. Поэтому срок содержания – пять дней. Я предлагал 15 дней в законопроекте, но рабочая группа решила, что это много и требует больших бюджетных средств, поэтому остановились на пяти днях. При чипировании используется специальный сканер, который определяет все данные, и информация сразу выводится на владельца", – разъяснил Жанбыршин.

Журналисты уточнили у него, будет ли на практике работать норма, позволяющая региональным маслихатам продлевать этот срок.

"Я не могу сказать за маслихат, у каждого региона своя специфика. Где-то бродячих животных меньше – соответственно, и затрат будет меньше, где-то больше. У нас большая страна, разные климатические условия. Даже по отлову видно, что не везде одинаковое количество бродячих животных. Где-то хорошо работают зоозащитники и создают хорошую инфраструктуру. Поэтому, я думаю, маслихаты, учитывая специфику своих регионов, будут самостоятельно принимать решения", – добавил депутат.

Ранее мы писали, что государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.

Азамат Сыздыкбаев
Жесткое отношение к бродячим собакам в новом законе разъяснил депутат
