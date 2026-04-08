Общество

Жесткое отношение к бродячим собакам в новом законе разъяснил депутат

Собаки, собака, бездомные животные, бездомные собаки, бродячие собаки, приют для бездомных животных, приют для животных, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 13:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин 8 апреля 2026 года на брифинге в палате разъяснил жесткие меры по отношению к бродячим собакам, прописанные в поправках к Закону "Об ответственном обращении с животными", передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, журналисты спросили, не считает ли депутат меру эвтаназии для бродячих собак слишком жесткой.

"Самое ценное для нас – это жизнь человека. Поэтому, когда мы говорим, что закон защищает жизнь животного, но не защищает ребенка, тогда мы должны его пересмотреть. У нас это приоритет", – ответил Жанбыршин.

Депутат не считает, что закон направлен против собак.

"В моем докладе опубликованы комплексные меры, не только по обращению с животными. Этот закон не против собак, это закон обеспечения безопасности общества, людей", – добавил Жанбыршин.

Ранее депутаты Мажилиса приняли поправки в Закон РК "Об ответственном обращении с животными".

Азамат Сыздыкбаев
5 дней до эвтаназии: короткие сроки содержания в приюте для отловленных собак разъяснил депутат
Новый закон о животных: ответственность владельцев ужесточат
Дискуссия в Мажилисе по борьбе с бродячими собаками: безвозвратный отлов или стерилизация с вакцинацией
Дана Уайт губит UFC: Джейк Пол шокировал фанатов откровенным заявлением
Чебурин выставил основу "Атырау" на Кубок РК после скандального матча в Шымкенте
Вылетевший от Бублика французский топ-теннисист навсегда попрощался с Монако
Казахстанская шахматистка выиграла "серебро" Freestyle Chess Open после селфи с Карлсеном
