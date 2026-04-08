Жесткое отношение к бродячим собакам в новом законе разъяснил депутат

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин 8 апреля 2026 года на брифинге в палате разъяснил жесткие меры по отношению к бродячим собакам, прописанные в поправках к Закону "Об ответственном обращении с животными", передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, журналисты спросили, не считает ли депутат меру эвтаназии для бродячих собак слишком жесткой. "Самое ценное для нас – это жизнь человека. Поэтому, когда мы говорим, что закон защищает жизнь животного, но не защищает ребенка, тогда мы должны его пересмотреть. У нас это приоритет", – ответил Жанбыршин. Депутат не считает, что закон направлен против собак. "В моем докладе опубликованы комплексные меры, не только по обращению с животными. Этот закон не против собак, это закон обеспечения безопасности общества, людей", – добавил Жанбыршин. Ранее депутаты Мажилиса приняли поправки в Закон РК "Об ответственном обращении с животными".

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: