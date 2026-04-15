Бектенов пригласил турецких инвесторов в Казахстан

Премьер-министр Олжас Бектенов на Казахстанско-турецком бизнес-форуме в Астане 15 апреля 2026 года рассказал, какие льготы и преференции могут получить иностранные инвесторы в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства РК отметил, что проведение подобных мероприятий стало доброй традицией и сформировалось как эффективная площадка для укрепления деловых связей между двумя странами.

"Турция является для нас важным стратегическим партнером. Связи между нашими странами активно развиваются во всех сферах. Например, Турция входит в пятерку ведущих торговых партнеров. По итогам прошлого года объем торговли вырос примерно на 9%. Мы заинтересованы в увеличении взаимной торговли с учетом имеющихся резервов экономик двух стран", – добавил Олжас Бектенов.

Он также указал на рост взаимных инвестиций. Отмечается, что за последние 20 лет турецкие инвесторы вложили в экономику Казахстана более 6 млрд долларов инвестиций. При этом общий объем инвестиций из Казахстана в Турцию достиг 2,4 млрд долларов.

"В настоящее время в нашей стране зарегистрировано более 5 тыс. предприятий с участием турецкого капитала. Благодаря совместным усилиям открыты тысячи рабочих мест. Этот показатель свидетельствует о высоком доверии турецкого бизнеса к нам. Сегодня в Казахстане реализуются совместные проекты общей стоимостью порядка 9,5 млрд долларов. Мы не намерены ограничиваться имеющимся масштабом и заинтересованы в расширении инвестиционных отношений", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Глава Кабмина напомнил, что в Казахстане запустили новый инвестиционный цикл и реализуются новые инвестиционные меры.

"Для выполнения этих задач правительство Казахстана приняло Концепцию инвестиционной политики до 2030 года. АО "Байтерек" трансформировалось в инвестиционный холдинг, в составе которого начал работу Investment Board (Инвестиционный совет. – Прим. ред.). В целях дальнейшего усиления привлечения инвестиций расширяем зону деятельности компании Kazakh Invest и увеличиваем число иностранных представителей. Кроме того, для оказания услуг и поддержки инвесторов по принципу "одного окна" будет открыт информационный центр для инвесторов Kazakhstan Investment House. Мы создали специальный комитет при Генеральной прокуратуре для защиты прав иностранных представителей бизнеса в целях укрепления их доверия. Также в целях формирования благоприятной среды для предпринимателей при правительстве функционирует инвестиционный штаб. По итогам прошлого года в рамках работы этого штаба около 115 млрд долларов, 312 проектов нашли свое решение", – перечислил Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что в Казахстане инвесторам предоставляются налоговые льготы, различные виды натуральных грантов и иные преференции. Кроме того, в целях упрощения условий ведения бизнеса в нашей стране активно внедряются цифровые технологии.

"Уверен, что сегодняшняя встреча придаст значительный импульс дальнейшему укреплению экономических связей между нашими странами. Мы готовы обеспечить инвесторам доступ к необходимым ресурсам, а также оказывать консультационные и инфраструктурные услуги и продолжать устранение всех возможных барьеров. Призываю воспользоваться этими возможностями и вложить новые инвестиции в братский народ Казахстана. Со своей стороны, как премьер-министр, гарантирую, что мы поддержим все поступающие от вас предложения и окажем взаимную поддержку со стороны правительства", – резюмировал Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Олжас Бектенов и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на 14-й сессии Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству обозначили перспективные направления взаимодействия между двумя странами.