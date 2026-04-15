Торговля, инвестиции, производство: Казахстан и Турция готовы наращивать сотрудничество

В Астане премьер-министр Олжас Бектенов и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на 14-й сессии Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству обозначили перспективные направления взаимодействия между двумя странами, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов отметил, что заседание Межправительственной комиссии, состоявшееся в Анкаре в 2024 году, внесло значительный вклад в отношения между двумя странами.

"Мы обладаем огромным потенциалом сотрудничества во всех сферах экономики. Я уверен, что наша сегодняшняя встреча откроет новые горизонты в направлении использования этой возможности. Братство наших стран успешно развивается уже много лет. Мы придаем большое значение дальнейшему развитию отношений с Турцией в духе расширенного стратегического партнерства. Искренняя дружба, ставшая доброй традицией между лидерами наших государств, закладывает прочный фундамент для углубления двусторонних отношений", – добавил премьер.

Он подчеркнул, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами растет с каждым годом.

"Турция является одним из ведущих торговых партнеров Казахстана. По нашей информации, двусторонний товарооборот в 2025 году увеличился на 9%. Объемы экспорта выросли более чем на 17%, достигнув 3,9 млрд долларов. Вместе с турецкой стороной мы намерены диверсифицировать внутренний экспорт, переориентируя его с сырья на продукцию с высокой добавленной стоимостью. Стоит также отметить, что главы наших государств поставили цель увеличить товарооборот. Мы обладаем всеми возможностями для достижения этой цели и готовы приложить необходимые усилия", – отметил премьер-министр Казахстана.

Растут, по его словам, и взаимные инвестиции: с 2005 года в экономику Казахстана было привлечено более 6 млрд долларов турецких инвестиций, а в прошлом году эта цифра приблизилась к 390 млн долларов.

"В настоящее время в Казахстане успешно работают более 5 тысяч предприятий с турецким капиталом. На сегодняшний день одобрено 98 инвестиционных проектов на общую сумму 4 млрд долларов, а в стадии реализации находятся 50 проектов на сумму 3,9 млрд долларов. Казахстан готов предоставить инструменты государственной поддержки для реализации совместных проектов", – заверил Бектенов.

Быстрыми темпами, по его оценке, развивается сотрудничество в сфере транспорта и логистики. По итогам 2025 года объем железнодорожных грузоперевозок между Казахстаном и Турцией составил 6,4 млн тонн, что на 35% больше, чем в предыдущем году. А объем перевозок по транскаспийскому международному маршруту превысил 4 млн тонн.

По словам премьер-министра, в последние годы значительно возросла роль "Среднего коридора", а объем перевозок увеличился более чем в пять раз. Сегодня этот маршрут становится надежным и конкурентоспособным транспортным коридором между Европой и Азией. Срок доставки товаров сокращен до 13 дней.

"Развитие "Среднего коридора" – наш общий приоритет. В этом направлении ведется систематическая работа по модернизации инфраструктуры, устранению "узких" участков и расширению портовых и терминальных мощностей. Для повышения конкурентоспособности перевозок необходимо продолжать совместную работу по формированию единых тарифов, координации тарифной политики и внедрению цифровых решений", – сказал Олжас Бектенов.

Позитивная динамика наблюдается в сельскохозяйственном секторе. В 2025 году товарооборот агропромышленного комплекса увеличится более чем на 25% и достигнет 360 млн долларов.

"В предстоящий период важно диверсифицировать товарооборот, расширить экспортную линейку и запустить совместное производство с высокой добавленной стоимостью. Мы заинтересованы в экспорте пшеницы, чечевицы, кормовых культур и масличных семян в Турцию. В этой связи я предлагаю нашим уполномоченным органам провести совместную работу по вопросам соблюдения ветеринарных и фитосанитарных норм Турции", – подчеркнул глава правительства Казахстана.

Придается особое значение казахстанско-турецким отношениям в сфере здравоохранения. образования и культуры. Указал Бектенов и на перспективность развития сотрудничества в энергетической, угольной и других отраслях, а также искусственного интеллекта для модернизации всех секторов экономики страны.

"Также существует большой потенциал для совместной работы в области IT-образования, финтех, кибербезопасности и электронных услуг. Казахстан готов к тесному сотрудничеству с Турцией во всех этих областях. Мы открыты для расширения взаимовыгодных отношений в максимально широком масштабе и для новых предложений", – резюмировал премьер-министр.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз отметил, что рассматривает сегодняшнее заседание не просто как техническую платформу для оценки текущего сотрудничества, а как стратегическую площадку для определения торгово-экономической повестки будущего.

"Турция и Казахстан – не просто дружественные и братские государства. Это два стратегических партнера, связанных общей историей, культурой, памятью и видением будущего. Наши отношения сегодня представляют многомерную архитектуру сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, строительства, промышленности, сельского хозяйства, логистики и финансов. Совместная экономическая комиссия призвана служить дорожной картой, которая позволит создавать конкретные проекты и усиливать практические результаты нашего взаимодействия", – подчеркнул он.

По его словам, в 2025 году экономика Турции выросла на 3,6%, а ВВП достиг 1,6 трлн долларов. Доход на душу населения вырос до 18 тыс. долларов.

"Казахстан, в свою очередь, показал впечатляющий рост – 6,5% в прошлом году, что почти вдвое выше среднемирового уровня. Мы с одобрением наблюдаем за этим успехом. Ваша экономика превысила отметку в 300 млрд долларов, и уверены, что уже в 2026 году она выйдет на новый уровень. Нам необходимо активнее развивать сотрудничество между нашими растущими экономиками. Наш взаимный товарооборот достиг 10 млрд долларов – это рекорд. Наша цель, поставленная лидерами двух стран, – 15 млрд долларов", – добавил вице-президент Турции.

Одним из приоритетных направлений, по его словам, является ускорение таможенных и логистических процедур. Указал он и на важность увеличения взаимных инвестиций.

"Более 5 тыс. турецких компаний успешно работают в Казахстане, и казахстанские инвесторы также проявляют интерес к Турции. Мы должны обновить двустороннее соглашение о поощрении и защите инвестиций с учетом современных условий. В 2023 году мы открыли Стамбульский финансовый центр (IFC), чтобы сделать Турцию сначала региональным, а затем и глобальным финансовым узлом. В 2025 году создали внутри него финтех-технопарк, ориентированный на финансовые технологии. Приглашаем казахстанские компании воспользоваться этими возможностями. Турецкие строительные компании реализовали в Казахстане свыше 541 проекта на сумму более 30 млрд долларов и готовы к новым задачам в любых регионах страны", – призвал Джевдет Йылмаз.

Рассказал он и о перспективах развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики.

"Мировые цепочки поставок переживают серьезные потрясения. "Северный" маршрут становится непредсказуемым, "Южный" работает на пределе возможностей. В этих условиях "Средний" коридор становится не альтернативой, а необходимостью – и в его основе стоят Турция и Казахстан. Этот коридор способен нести груз всей Евразии, и чем он прочнее, тем устойчивее станет наше общее будущее. Наши предки уже тысячу лет назад вели торговлю по Великому шелковому пути, распространяя знания и культуру. Сегодня нам предстоит построить цифровой, зеленый и интегрированный путь XXI века", – сказал вице-президент Турции.

Указал он и на перспективу развития энергетического сотрудничества между двумя странами.

"Мы готовы сотрудничать в сфере разведки, добычи, транспортировки, хранения и переработки нефти и газа. Наши национальные энергетические компании – BOTAŞ, TPAO и TPIC – готовы поддержать проекты в Казахстане, включая транспортировку казахской нефти по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан. Мы считаем, что энергетическое партнерство Турции и Казахстана будет способствовать интеграции тюркского мира и укреплению региональной связанности", – заверил спикер.

Отдельно он подчеркнул важность человеческого капитала и образования.

