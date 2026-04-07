Бектенов: Запасы угля – ключевое преимущество Казахстана

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 7 апреля 2026 года рассказал, что нужно делать для развития угольной генерации в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов отметил, что угольная промышленность и выработка электроэнергии на угольных станциях являются базовыми отраслями топливно-энергетического комплекса Казахстана.

"Они обеспечивают энергетическую безопасность страны. Мы входим в том-10 стран в мире по запасам угля. Это наше конкурентное преимущество, которое необходимо использовать", – сказал он.

Глава Кабмина подчеркнул, что уголь продолжает оставаться одним из важных источников энергии в мире, в том числе для энергоемких производств и цифровых платформ.

"В последнее время активно развиваются технологии "чистого угля" с минимальным воздействием на окружающую среду. В данном направлении имеются показательные примеры Китая, США, Индии, Южной Кореи и других стран. Мы также работаем в этом направлении. Аналогичные "чистые" технологии следует применять для модернизации действующих угольных станций, снизить объемы их выбросов и повысить эффективность", – поручил премьер-министр.

В этой связи он поручил Министерству энергетики совместно с Министерством экологии в месячный срок провести анализ действующих энергоисточников, разработать и утвердить по каждой станции дорожную карту по внедрению современных технологий, основанных на "чистом угле".

"Следует обеспечить поэтапное внедрение современных систем очистки на действующих угольных электростанциях, включая электрофильтры. Активизировать исследования в области повышения эффективности систем очистки и адаптации международного опыта к условиям Казахстана", – подчеркнул Бектенов.

Он также поручил Минэнерго до 1 июля подготовить комплекс мер государственной поддержки отрасли углехимии.

Материал по теме Уголь будет постепенно дорожать в Казахстане

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал о внутристрановых запасах угля.