На 456 млрд тенге заключило договоры государство с казахстанскими производителями
Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков 20 апреля 2026 года на заседании в Мажилисе по вопросу повышения доли казахстанского содержания сообщил о заключенных с отечественными товаропроизводителями договорах, передает корреспондент Zakon.kz.
Он напомнил, что в марте 2024 года правительством утверждены перечни по более чем 4834 позициям товаров легкой, машиностроительной, мебельной, металлургической, химической, бумажной и строительной промышленностей, подлежащих изъятию из национального режима.
"В случае объявления конкурса на закуп изъятых товаров, то в первую очередь конкурс проводится среди казахстанских товаропроизводителей. На сегодняшний день по сравнению с 2024 годом наблюдается увеличение количества заключенных договоров с отечественными товаропроизводителями – на 16%, достигнув 456 млрд тенге", – сказал Сапарбеков.
По словам вице-министра, правительством проводятся работы по пролонгации действия изъятий из национального режима.
Ранее мы писали, что 11 трлн тенге потратили госорганы на закуп товаров и услуг.
Читайте также
