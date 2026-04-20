На 456 млрд тенге заключило договоры государство с казахстанскими производителями

Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков 20 апреля 2026 года на заседании в Мажилисе по вопросу повышения доли казахстанского содержания сообщил о заключенных с отечественными товаропроизводителями договорах, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в марте 2024 года правительством утверждены перечни по более чем 4834 позициям товаров легкой, машиностроительной, мебельной, металлургической, химической, бумажной и строительной промышленностей, подлежащих изъятию из национального режима.

"В случае объявления конкурса на закуп изъятых товаров, то в первую очередь конкурс проводится среди казахстанских товаропроизводителей. На сегодняшний день по сравнению с 2024 годом наблюдается увеличение количества заключенных договоров с отечественными товаропроизводителями – на 16%, достигнув 456 млрд тенге", – сказал Сапарбеков.

По словам вице-министра, правительством проводятся работы по пролонгации действия изъятий из национального режима.

