Экономика и бизнес

На 456 млрд тенге заключило договоры государство с казахстанскими производителями

Фото: akorda.kz
Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков 20 апреля 2026 года на заседании в Мажилисе по вопросу повышения доли казахстанского содержания сообщил о заключенных с отечественными товаропроизводителями договорах, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в марте 2024 года правительством утверждены перечни по более чем 4834 позициям товаров легкой, машиностроительной, мебельной, металлургической, химической, бумажной и строительной промышленностей, подлежащих изъятию из национального режима.

"В случае объявления конкурса на закуп изъятых товаров, то в первую очередь конкурс проводится среди казахстанских товаропроизводителей. На сегодняшний день по сравнению с 2024 годом наблюдается увеличение количества заключенных договоров с отечественными товаропроизводителями – на 16%, достигнув 456 млрд тенге", – сказал Сапарбеков.

По словам вице-министра, правительством проводятся работы по пролонгации действия изъятий из национального режима.

Ранее мы писали, что 11 трлн тенге потратили госорганы на закуп товаров и услуг.

Азамат Сыздыкбаев
