Какую неустойку будут платить недропользователи за несоблюдение условий о казахстанском содержании

Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков 20 апреля 2026 года на заседании в Мажилисе рассказал о действующих и запланированных мерах по вопросам увеличения доли казахстанского содержания в деятельности недропользователей, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что, согласно поправкам в закон "О промышленной политике", теперь крупные заказчики, включая недропользователей, должны разрабатывать и реализовывать программы по увеличению доли внутристрановой ценности в закупках товаров, работ и услуг.

"Программы предусматривают целевые индикаторы крупных заказчиков по доле внутристрановой ценности в товарах, работах и услугах, а также планы по кооперации с казахстанскими производителями по локализации и долгосрочным поставкам. Эти программы направленны на создание "устойчивых" производств, поддержку действующих местных производителей и стимулирование национальной экономики в целом", – отметил Сапарбеков.

Кроме того, по его словам, параллельно прорабатываются поправки в законодательные нормы по установлению ответственности за неисполнение принятых обязательств.

В рамках поправок в Кодекс "О недрах" предлагаются следующие виды ответственности недропользователей:

неустойка за неисполнение обязательств по утверждению программ, в первый год – 1% от общего объема закупа ТРУ, в последующие годы – 3%;

неустойка за неисполнение программы – 30% от неисполненного объема обязательств (товары, работы, услуги, офтейк-контракты и долгосрочные договора);

неустойка за непроведение процедур по планированию и заключению долгосрочных договоров и офтейк-контрактов – 30% от суммы соответствующего товара.

