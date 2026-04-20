#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
469.52
553.75
6.15
Общество

11 трлн тенге потратили госорганы на закуп товаров и услуг

Фото: pixabay
Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков 20 апреля 2026 года на заседании в Мажилисе по вопросу повышения доли казахстанского содержания рассказал о закупленных госорганами товарах и услугах, передает корреспондент Zakon.kz.

В целом, по его словам, по итогам 2025 года объем закупа товаров, работ и услуг субъектов мониторинга составил 32,7 трлн тенге.

"Государственными органами за 2025 год приобретено товаров, работ и услуг на 11,4 трлн тенге, доля внутристрановой ценности составила 25,7%, или 0,9 трлн тенге, из которых объем закупа товаров составил 1,5 трлн тенге с долей внутристрановой ценности 34,5%, или 0,5 трлн тенге", – сказал Сапарбеков.

Он отметил, что в целях поддержки отечественных производителей госзакупками предусмотрены изъятия из национального режима, установлен объем авансовых платежей – 30%, срок поставки товаров увеличен и утверждено требование по скорой уплате договора.

Ранее мы писали, что в 2026 году в Казахстане проведено более 22 тыс. госзакупок.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
На 456 млрд тенге заключило договоры государство с казахстанскими производителями
15:35, Сегодня
На 456 млрд тенге заключило договоры государство с казахстанскими производителями
В Казахстане выявили продажу импортных товаров за рубежом под местной маркой
12:39, 02 апреля 2026
В Казахстане выявили продажу импортных товаров за рубежом под местной маркой
Производство золота и меди увеличилось в Казахстане
09:46, 17 декабря 2025
Производство золота и меди увеличилось в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Новак Джокович побил многолетний рекорд Роджера Федерера
16:08, Сегодня
Новак Джокович побил многолетний рекорд Роджера Федерера
Как функционеры "Иртыша" навредили своему клубу
15:48, Сегодня
Как функционеры "Иртыша" навредили своему клубу
Два сета решили судьбу матча юного казахстанского теннисиста на старте турнира АТР
15:38, Сегодня
Два сета решили судьбу матча юного казахстанского теннисиста на старте турнира АТР
С кем сыграет Александр Бублик на старте "Мастерса" в Мадриде
15:17, Сегодня
С кем сыграет Александр Бублик на старте "Мастерса" в Мадриде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: