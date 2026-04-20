11 трлн тенге потратили госорганы на закуп товаров и услуг

Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков 20 апреля 2026 года на заседании в Мажилисе по вопросу повышения доли казахстанского содержания рассказал о закупленных госорганами товарах и услугах, передает корреспондент Zakon.kz.

В целом, по его словам, по итогам 2025 года объем закупа товаров, работ и услуг субъектов мониторинга составил 32,7 трлн тенге.

"Государственными органами за 2025 год приобретено товаров, работ и услуг на 11,4 трлн тенге, доля внутристрановой ценности составила 25,7%, или 0,9 трлн тенге, из которых объем закупа товаров составил 1,5 трлн тенге с долей внутристрановой ценности 34,5%, или 0,5 трлн тенге", – сказал Сапарбеков.

Он отметил, что в целях поддержки отечественных производителей госзакупками предусмотрены изъятия из национального режима, установлен объем авансовых платежей – 30%, срок поставки товаров увеличен и утверждено требование по скорой уплате договора.

Ранее мы писали, что в 2026 году в Казахстане проведено более 22 тыс. госзакупок.