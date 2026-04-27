Экономика и бизнес

Бектенов провел встречу с мировыми производителями сельхозтехники

заседание в Правительстве, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 15:41 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках поручений главы государства по развитию машиностроения и импортозамещению провел встречу с руководителями ведущих зарубежных компаний в сфере сельхозмашиностроения из Европы, Канады и США, сообщает Zakon.kz.

Участники встречи обсудили вопросы углубления промышленной кооперации, локализации производств и внедрения современных агротехнологий на базе отечественных предприятий.

Премьер-министр подчеркнул, что растущие потребности аграрного сектора формируют стабильный и предсказуемый рынок сбыта сельскохозяйственной техники. По площади сельскохозяйственных угодий Казахстан занимает 6-е место в мире. Посевные площади составляют порядка 24 млн га. Объем валовой продукции сельского хозяйства в прошлом году превысил 9 трлн тенге с ростом более чем на 6%. Сбор зерновых достиг 26 млн тонн, масличных культур – 5 млн тонн.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию и повышению технологического потенциала сельскохозяйственного сектора. Рост объемов производства, повышение урожайности и расширение экспортных поставок повышают требования к техническому оснащению аграриев. Поэтому обновление техники, ее доступность и стимулирование отечественных производителей рассматриваются нами как базовые условия дальнейшего развития отрасли. Партнерство Казахстана с ведущими зарубежными производителями носит устойчивый, взаимовыгодный характер и ориентировано на долгосрочную кооперацию. Правительство готово создавать условия для новых производств с сопровождением проектов на всех этапах – от локализации до выхода на внешние рынки", – подчеркнул Олжас Бектенов.

На полях страны эксплуатируется более 130 тыс. тракторов, порядка 30 тыс. комбайнов и свыше 200 тыс. единиц прицепной и навесной техники. При этом уровень обновления парка по итогам прошлого года составил 6,5%. Целевой ориентир – довести показатель до 10% ежегодно. Для этого государством выстроена последовательная система мер поддержки, включая субсидирование до 30% затрат на приобретение техники, снижение нагрузки по кредитам и лизингу, а также предоставление льготного финансирования под 5% для техники отечественного производства. Принимаемые меры уже дают результат – за последние два года объем реализации отечественной техники увеличился на 35%, с 7,7 тыс. до 10,4 тыс. единиц, при этом структура спроса смещается в сторону более сложных и высокотехнологичных машин. На сегодня функционируют 8 крупных предприятий, ежегодно выпускающих более 8 тыс. тракторов и 1,2 тыс. комбайнов. Доля отечественной техники на внутреннем рынке достигла порядка 90%.

"Международными партнерами выражена заинтересованность в дальнейшем углублении локализации, трансфере технологий, развитии сервисной инфраструктуры и расширении присутствия на рынке Казахстана. Обсуждены вопросы формирования полной технологической цепочки и повышения доступности современной высокотехнологичной техники для отечественных аграриев", – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

С казахстанской стороны заслушаны комментарии министров промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева, сельского хозяйства – Айдарбека Сапарова, председателя правления холдинга "Байтерек" Рустама Карагойшина.

По итогам встречи состоялась церемония подписания многосторонних соглашений, направленных на локализацию производства сельхозтехники в Казахстане на базе производственных мощностей Локализационного центра в Костанае.

Реализация договоренностей направлена на усиление потенциала отрасли и укрепление статуса Казахстана в системе глобального промышленного производства.

