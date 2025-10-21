Покрыть весь Казахстан сотовой связью до 2026 года обещают в Минцифры

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 21 октября 2025 года на заседании правительства пообещал в период с 2025 по 2026 год обеспечить покрытие всей территории страны сотовой связью, передает корреспондент Zakon.kz.

Для этого, по его словам, планируется запуск услуги Direct to cell.

"На первом этапе, в 2026 году, будут доступны SMS-сообщения. Далее, в 2027 году, планируется оказание услуг голосовой связи и передачи данных. Благодаря проводимым работам Казахстан стал цифровым хабом спутниковой связи", – сказал Мадиев.

Министр заверил, что Казахстан занимает стратегическое положение между Европой и Азией и играет важную роль в транзите международного интернет-трафика. Сегодня доля нашей страны в этом процессе составляет около 1,5%. К 2027 году планируется увеличить ее до 5%.

"Для достижения этой цели по поручению главы государства реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов. Они направлены на увеличение пропускной способности международных стыков на 54%. Это проекты по строительству ВОЛС по дну Каспийского моря и гипермагистрали "Запад-Восток" с общей протяженностью свыше 4 тысяч километров", – отметил глава Минцифры.

Ранее мы писали, что более 500 сел Казахстана подключат к спутниковому интернету.