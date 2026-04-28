Строительство локомотивного завода в Атбасаре приостановили – названа причина

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров 28 апреля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал затянувшееся строительство локомотивного завода в Атбасаре, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, этот завод планировалось строить совместно с китайским инвестором.

"Но у китайского инвестора пока денег нет, поэтому строительство затянулось. Поэтому планируется поменять инвестора, идут поиски нового инвестора. Сейчас строительные работы остановлены. Сейчас локомотивный парк в Казахстане полностью обеспечен. В будущем у ряда локомотивов истекает срок эксплуатации. Тогда инвесторы и будут продолжать строить завод", – сказал Калиакпаров.

Он попытался объяснить, как именно сложилась ситуация, что инвестором была выбрана компания без необходимого капитала.

"Он показал нам свою программу, по документам там все было правильно. Но нужно привлекать еще заемные средства, это не получилось. Поэтому остановка произошла. Предприятие должно было строиться на базе работающего завода. Такое бывает, это частный инвестор. Они хотели построить, мы разрешили. А дальше как у них пойдет", – добавил вице-министр.

Закладка капсулы локомотивосборочного завода в Атбасаре состоялась еще в 2024 году.