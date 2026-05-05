#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
Общество

Каков уровень безработицы в Астане

Центр занятости населения, поиск работы, работа, трудоустройство, вакансия, вакансии, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 13:43 Фото: gov.kz
Директор Центра трудовой мобильности акимата Астаны Олжас Омар на брифинге 5 мая 2026 года рассказал, какие принимаются меры для трудоустройства жителей столицы, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Омар сообщил, что на портале enbek.kz размещено около 6 тыс. вакансий от 1 980 работодателей.

"Уровень безработицы в Астане составляет 4,3%, что ниже среднереспубликанского показателя (4,6%). По итогам первых четырех месяцев 2026 года в столице создано 7 593 новых рабочих места. Кроме того, мерами содействия занятости охвачено 6 122 человека, из которых более половины – 3 194 – составляют молодые граждане в возрасте до 35 лет", – заявил спикер.

Он напомнил, что в городе реализуется программа "Молодежная практика", направленная на поддержку выпускников организаций высшего и технического и профессионального образования, не имеющих опыта работы. Участие в программе возможно в течение 5 лет после завершения обучения. Срок прохождения практики составляет до 12 месяцев и засчитывается в трудовой стаж. Размер заработной платы установлен на уровне 30 МРП (в 2026 году – 129 750 тенге).

Для граждан предпенсионного возраста реализуется проект "Серебряный возраст". Программа предусматривает трудоустройство лиц старше 50 лет сроком до 36 месяцев с обеспечением стабильного дохода, что способствует их социальной защищенности и постепенному выходу на пенсию. Для обеспечения временной занятости действуют общественные работы и социальные рабочие места. Участникам выплачивается заработная плата в размере 24 МРП (103 800 тенге), срок участия – до 12 месяцев.

27 апреля 2026 года сообщалось, что в Казахстане внесены изменения в Правила и случаи регистрации и снятия с учета в качестве безработных членов семей военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину
14:23, 05 мая 2026
В Казахстане изменят стоимость автостраховки: кого это коснется
Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги
21:12, 22 декабря 2025
Какие виды бизнеса перспективны в Астане, рассказал аким
Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, ремонтные работы
15:53, 12 мая 2025
Какие улицы перекрыты в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Семён Симонов оценил победу над Польшей и высказался о роли молодой тройки
05:20, Сегодня
Семён Симонов оценил победу над Польшей и высказался о роли молодой тройки
Теренс Кроуфорд поддержал Эррола Спенса перед боем против Тима Цзю
04:48, 06 мая 2026
Теренс Кроуфорд поддержал Эррола Спенса перед боем против Тима Цзю
"Через такие трудности нужно проходить": Жайлауов высказался о волевой победе над Польшей
04:18, 06 мая 2026
"Через такие трудности нужно проходить": Жайлауов высказался о победе над Польшей
&quot;Как Роналдиньо в ММА&quot;: Хорхе Масвидаль назвал своего любимого бойца в UFC
03:48, 06 мая 2026
"Как Роналдиньо в ММА": Хорхе Масвидаль назвал своего любимого бойца в UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: