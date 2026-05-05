Каков уровень безработицы в Астане

Директор Центра трудовой мобильности акимата Астаны Олжас Омар на брифинге 5 мая 2026 года рассказал, какие принимаются меры для трудоустройства жителей столицы, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Омар сообщил, что на портале enbek.kz размещено около 6 тыс. вакансий от 1 980 работодателей.

"Уровень безработицы в Астане составляет 4,3%, что ниже среднереспубликанского показателя (4,6%). По итогам первых четырех месяцев 2026 года в столице создано 7 593 новых рабочих места. Кроме того, мерами содействия занятости охвачено 6 122 человека, из которых более половины – 3 194 – составляют молодые граждане в возрасте до 35 лет", – заявил спикер.

Он напомнил, что в городе реализуется программа "Молодежная практика", направленная на поддержку выпускников организаций высшего и технического и профессионального образования, не имеющих опыта работы. Участие в программе возможно в течение 5 лет после завершения обучения. Срок прохождения практики составляет до 12 месяцев и засчитывается в трудовой стаж. Размер заработной платы установлен на уровне 30 МРП (в 2026 году – 129 750 тенге).

Для граждан предпенсионного возраста реализуется проект "Серебряный возраст". Программа предусматривает трудоустройство лиц старше 50 лет сроком до 36 месяцев с обеспечением стабильного дохода, что способствует их социальной защищенности и постепенному выходу на пенсию. Для обеспечения временной занятости действуют общественные работы и социальные рабочие места. Участникам выплачивается заработная плата в размере 24 МРП (103 800 тенге), срок участия – до 12 месяцев.

27 апреля 2026 года сообщалось, что в Казахстане внесены изменения в Правила и случаи регистрации и снятия с учета в качестве безработных членов семей военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов.