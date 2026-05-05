Прекращение транзита по "Дружбе" не повлияет на стоимость топлива – Минэнерго

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 5 мая 2026 года на брифинге в правительстве заявил, что прекращение транзита казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" не повлияет на стоимость топлива внутри страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, приведет ли прекращение транспортировки казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" к росту цен на топливо внутри страны, а также есть ли у Казахстана альтернативные маршруты и план действий на такой случай.



"Я думаю, по транспортировке по "Дружбе" такой большой зависимости у нас нет, и это никак не повлияет на стоимость топлива внутри страны. Понятно, что основной транспорт у нас идет через КТК, об этом всем вам известно, но альтернативными маршрутами наши коллеги также занимаются. Поэтому, насколько я знаю, проблем по экспорту нефти пока нет", – Есимханов.

22 апреля 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил о приостановке транзита казахстанской нефти по направлению Атырау – Самара с дальнейшей поставкой по нефтепроводу "Дружба".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже пояснил, что такое решение связано "с техническими моментами".

28 апреля 2026 года стало известно, куда перенаправит Казахстан 260 тыс. тонн нефти вместо "Дружбы".

