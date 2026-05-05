Общество

Прекращение транзита по "Дружбе" не повлияет на стоимость топлива – Минэнерго

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 5 мая 2026 года на брифинге в правительстве заявил, что прекращение транзита казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" не повлияет на стоимость топлива внутри страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, приведет ли прекращение транспортировки казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" к росту цен на топливо внутри страны, а также есть ли у Казахстана альтернативные маршруты и план действий на такой случай.

"Я думаю, по транспортировке по "Дружбе" такой большой зависимости у нас нет, и это никак не повлияет на стоимость топлива внутри страны. Понятно, что основной транспорт у нас идет через КТК, об этом всем вам известно, но альтернативными маршрутами наши коллеги также занимаются. Поэтому, насколько я знаю, проблем по экспорту нефти пока нет", – Есимханов.

22 апреля 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил о приостановке транзита казахстанской нефти по направлению Атырау – Самара с дальнейшей поставкой по нефтепроводу "Дружба".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже пояснил, что такое решение связано "с техническими моментами".

28 апреля 2026 года стало известно, куда перенаправит Казахстан 260 тыс. тонн нефти вместо "Дружбы".

Екатерина Елисеева
Читайте также
Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование
13:28, 05 мая 2026
В Минэнерго высказались о выходе ОАЭ из ОПЕК и планах по добыче нефти
Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика
10:44, 05 мая 2026
Более 37 млрд тенге задолжали энергопроизводящие организации в Казахстане
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода
12:03, 05 мая 2026
В семи регионах Казахстана отключат горячую воду
"Через такие трудности нужно проходить": Жайлауов высказался о победе над Польшей
"Как Роналдиньо в ММА": Хорхе Масвидаль назвал своего любимого бойца в UFC
Появилось видео волевой победы Казахстана над Польшей на чемпионате мира по хоккею
Как выглядит турнирная таблица ЧМ по хоккею с участием Казахстана после трёх туров
