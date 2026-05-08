Экономика и бизнес

В Казахстане не будут снижать финансовую нагрузку на Фонд оплаты труда

Фото: pexels
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 8 мая 2026 года на брифинге в правительстве заявил о невозможности снижения финансовой нагрузки на Фонд оплаты труда, передает корреспондент Zakon.kz.

Он объяснил, что нагрузка на Фонд оплаты труда бывает финансовая и административная.

"Пока мы снижаем административную нагрузку, хотим сделать единый платеж. А не 6-7 платежей, которые платят и работник, и работодатель. Это сильно оптимизирует административные расходы. Возможно, не нужны будут дополнительные бухгалтеры и т.д. Это сильно сэкономит время, а время в бизнесе – это деньги. Пока мы пошли по этому пути", – сказал Жумангарин.

Но сократить налоги из Фонда оплаты труда, по его словам, государство пока не имеет возможности.

"Потому что тогда их надо будет чем-то заместить. Налоги из ФОТ попадают в ГФСС и ФСМС, там сократить? Если ты где-то что-то сокращаешь, то и в другом месте тоже должен сократить", – добавил министр.

Ранее Жумангарин прокомментировал возможность индексации зарплат для сотрудников частных организаций.

Азамат Сыздыкбаев
