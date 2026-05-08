Общество

Почему экономика растет, а доходы не повышаются – ответ Жумангарина

Серик Жумангарин, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 14:43 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 8 мая 2026 года на брифинге в правительстве ответил на вопросы об отсутствии роста доходов населения, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, государство рассматривает достаточно много мер.

"И, в первую очередь, это меры по эффективной занятости населения – развитие, производство, расширение кредитования реального сектора, создание новых высокооплачиваемых рабочих мест. Порядка 77% доходов населения занимают зарплаты. Еще одна мера – оптимизация социальной помощи. Также мы рассматриваем вопросы минимальной заработной платы, вопросы, связанные с проектами бюджетников, госслужащих. Это вопросы прямой работы с крупными компаниями, вопросы МСБ, стимулирования обеления фонда заработной платы", – сказал Жумангарин.

Он подчеркнул, что у некоторых казахстанцев экономический рост ассоциируется с реальными доходами населения.

"На самом деле это так, но это все идет с прицелом на год. В нефтяном секторе объем добычи повысился на 13,4% в 2025 году. А цены на нефть упали 14,4%. ВВП вырос, потому что объем добычи вырос. Экономический эффект от этого небольшой, и это не отразилось на зарплатах", – добавил министр.

Ранее мы писали, что в Казахстане не будут снижать финансовую нагрузку на Фонд оплаты труда.

Азамат Сыздыкбаев
